Per sekmadienį surengtą išpuolį – jau antrą tokią ataką per pastarąsias kelias dienas – žuvo aštuoni kariai, keturi juos rėmę kovotojai ir trys civiliai, nurodė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Iškart po atakos niekas neprisiėmė atsakomybės, tačiau SOHR duomenimis, ją įvykdė džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojai.

Per Chamos provincijos Azibo rajone surengtą ataką, kurios metu buvo užpulta ir automobilių bei benzinvežių, buvo sužeisti dar 15 žmonių.

Pasak Sirijos valstybinės naujienų agentūros SANA, per „teroristų ataką“ žuvo devyni žmonės – visi taikūs gyventojai.

Praėjusią savaitę IS pareiškė gruodžio 30 dieną užpuolusi iš pasalų autobusą Sirijos rytinėje Deir az Zoro provincijoje. Tąsyk žuvo 37 kariai.

2014 metais ekstremistų grupuotė užėmė dalį Sirijos ir Irako bei paskelbė įkurianti „kalifatą“. Vėliau, po daugiaplanių puolimų abiejose šalyse, IS džihadistai buvo išstumti iš visų savo kontroliuotų teritorijų.

„Islamo valstybės“ pajėgos Sirijoje buvo įveiktos 2019 metų kovą, tačiau atskiros džihadistų kuopelės ir toliau rengia išpuolius šalyje.

Per 2011 metais kilusį Sirijos karą žuvo jau daugiau nei 387 tūkst. žmonių, o dar milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus.