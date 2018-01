Denisas Cuspertas, dar žinomas sceniniu vardu Deso Doggas, anksčiau rengdavo koncertus Berlyne, o vėliau tapo vien iš žinomiausių vakariečių kovotojų „Islamo valstybėje“. Jis yra nusifilmavęs daugelyje IS propagandos vaizdo įrašų; viename jų kovotojas matomas pozuojantis su nupjauta vyro galva.

Vokietijoje gimęs dainininkas, kurio tėvas kilęs iš Ganos, o motina – vokietė, žuvo trečiadienį per aviacijos smūgį Garanidžo miestelyje Sirijos Deir az Zoro provincijoje, sakoma pranešime, paskelbtame IS remiančios palestiniečių naujienų agentūros „Wafa“ pranešime, išverstame į anglų kalbą JAV įsikūrusios stebėsenos organizacijos SITE.

Džihadistų grupuotė taip pat išplatino per socialinį tinklą „Telegram“ aštuonias nuotraukas, kuriose esą matyti D. Cusperto kruvinas lavonas, nurodė SITE.

Apie numanomą D. Cusperto žūtį buvo skelbta ir anksčiau. 2014 metų balandį džihadistų šaltiniai buvo paskelbę, kad reperis žuvo Sirijoje, bet vėliau šį pareiškimą atšaukė.

Be to, Pentagonas buvo pranešęs, kad šis kovotojas žuvo per aviacijos smūgį Sirijoje 2015-ųjų spalį, bet vėliau pripažino, kad D. Cuspertas veikiausiai liko gyvas.

Kaip pranešama, FTB vertėja Daniela Greene, turėjusi leidimą dirbti su griežčiausiai įslaptinta informacija, 2014 metų birželį slapta išvyko į Siriją, kad ištekėtų už D. Cusperto. JAV teismo dokumentuose sakoma, kad saugumo darbuotojai buvo pavesta šnipinėti šį kovotoją, bet ji jį įsimylėjo.

Nepraėjus nė dviem mėnesiams po kelionės į Sirija D. Greene sugrįžo į Jungtines Valstijas ir buvo suimta. Ji pripažino „skelbusi melagingus pranešimus, susijusius su tarptautiniu terorizmu“, ir atliko dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

D. Cuspertas buvo prisiekęs ištikimybę IS lyderiui Abu Bakrui al Baghdadi (Abu Bakrui Bagdadžiui) ir buvo vyriausiasis kovotojų iš Vokietijos verbuotojas.

JAV pareigūnai sakė, kad D. Cuspertas yra paskelbęs grasinimų ankstesniam JAV prezidentui Barackui Obamai ir Amerikos bei Vokietijos piliečiams. Jis taip pat ragino Vakarų šalyse gyvenančius musulmonus vykdyti IS įkvėptas atakas.