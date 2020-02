Numušus sirų kariuomenės sraigtasparnį žuvo abu jo pilotai, pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija ir naujienų agentūros AFP korespondentas.

„Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) informavo, kad orlaivis sudužo netoli Kamino kaimo, esančio į pietryčius nuo Idlibo. Kaip pranešama, į sraigtasparnį pataikė turkų pajėgų raketa.

Sirijos ginkluotąsias grupuotes sukilėlių anklave šiaurės vakarų Sirijoje remianti Ankara pripažino, kad toks incidentas įvyko, bet atsakomybės už jį neprisiėmė.

Incidentas įvyko Sarakibo rajone netoli Nairabo gyvenvietės. Informacija dėl to, kas numušė sraigtasparnį, yra prieštaringa, nurodė „Sabah“. Vieni šaltiniai teigė, kad jį numušė opozicinė Sirijos nacionalinė armija, o kiti nurodė, kad tai padarė turkų kariškiai.

Incidento vietoje AFP korespondentas matė dviejų pilotų palaikus ir sraigtasparnio nuolaužas.

More photos of the reported shoot down of the helicopter (looks like an Mi-24) in the area of Nayrab today. pic.twitter.com/37jDIhTb8H