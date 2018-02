Internete pasirodė naikintuvų nuotrauka, daryta jiems leidžiantis Chmeimime, informuoja unian.net.

Trečiadienį į Siriją atskrido keturi naikintuvai „Su-35“, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės lėktuvas „A-50“ ir reaktyvinis keleivinis lėktuvas „Tu-154“.

Along with 4 Su-35 4 Su-25 1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Didn’t see that coming!! #RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria

Jie skrido virš Kaspijos jūros akvatorijos ir per Irano bei Irako oro erdvę.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria

2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018