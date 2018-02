Tai gali būti didžiausias Amerikos ir Rusijos susidūrimas, ir Pentagono vadovybė vadina beatodairišką Rusijos puolimą prieš savo saugomas pozicijas nesuprantamu.

Tiesa, kol kas nėra oficialių patvirtinimų, kad Rusijoje apskritai egzistuoja privačios karinės bendrovės ar kad jos samdiniai kariauja Sirijos režimo pusėje.

Vos keturiolika sekundžių, ir netgi nepatvirtinto vaizdo – viskas, kas kol kas pasiekė iš gerų septynių valandų naktinio mūšio. Ir žinios apie aukas – vieni sako, kad žuvo per 200 Rusijos kovotojų, kiti – kad per 400.

Nėra jokių oficialių patvirtinimų, kad kurdų kovotojų pozicijas prie Deir az Zoro Sirijos centre puolė Rusijos privačios bendrovės pasamdyti kovotojai. Neaišku netgi, ar operacija buvo planuota, ar spontaniška, kai Sirijos režimo pajėgos ir jas remiantys privatūs Rusijos daliniai su tankais bei artilerija nusprendė užpulti buvusį fabriką.

„Akivaizdu, kad turime teisę į savigyną. Tai ir matėme, kai režimo rėmėjų pajėgos dėl kažkokios priežasties, atrodo, nė nepranešę rusams, su nieko nederindamos, peržengė upę ir tada mus užpuolė. Taigi, mes duosime atkirtį bet kam, kas mus užpuls“, – sakė JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas.

Vos sulaukę keliasdešimties sviedinių kurdus mokantys Jungtinių Valstijų specialiųjų pajėgų kariai išsikvietė sraigtasparnius. Jie dykumoje visą naktį medžiojo priešą. Medžioklė, sako liudijimai Rusijos socialiniuose tinkluose, buvo negailestinga – samdiniai neturėjo priešlėktuvinių ginklų, ir neturėjo kur pasislėpti.

Sirijos duomenimis, mažiausiai 100 iš 500 režimą remiančių kovotojų žuvo. Pentagonas negali patvirtinti, kad žuvo Rusijos piliečių. Bet dabar įvairūs šaltiniai skelbia, kad vien Rusijos samdinių galėjo žūti daugiau kaip 200, gal net daugiau negu 600.

Rusijos atstovai Amerikos ataką pavadino nusikalstama.

„Jie visad tvirtina, kad kovoja su tarptautiniu terorizmu. Bet matome, kad tai peržengia. Imtis konfrontacijos su tais, kas iš tiesų ant žemės, Sirijos pusėje, kariauja su tarptautiniu terorizmu, yra nusikalstama“, – kalbėjo Rusijos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebenzia.

Svetimomis rankomis, to nepripažindama, Rusija kariauja daug kur. Kai prezidentas jau trečią kartą paskelbė išvedantis pajėgas iš Sirijos, nieko nekalbėjo apie privačias bendroves, nors jų samdinių, nepriklausomais vertinimais, pernai Sirijoje žuvo daugiau negu karių.

Formaliai Rusijoje tokių bendrovių netgi neegzistuoja, nes baudžiamasis kodeksas samdiniams numato 15 metų kalėjimo. Bet paviešintoje nuotraukoje, pasak leidinio „Fontanka“, nufotografuoti užpernai apdovanoti privačios bendrovės, kariaujančios Sirijoje, vadovai, kariavę dar ir Donbase.

Kurdų kovotojų vadai dienraščiui „Washington Post“ sakė, kad vos sužinoję apie artėjančias pajėgas, oficialiu ryšio kanalu paprašė Rusijos atsitraukti, bet sulaukė atsakymo, kad nieko neplanuojama.

Jei taip – ko vertos tiesioginės linijos tarp Amerikos ir Rusijos karo vadų, kaip tik ir skirtos išvengti tokių konfliktų?

„Koalicijos atstovai palaikė nuolatines komunikacijas su Rusijos puse prieš, per ir po atakos. Rusijos pareigūnai patikino koalicijos pareigūnus, kad koalicijos pajėgų apylinkėse jie nepuls“, – pasakojo Pentagono vyriausioji atstovė spaudai Dana White.

Bet mūšis prasidėjo po pusvalandžio, sako kurdų vadai. Jau per patį įkarštį Rusijos karininkas esą vėl paskambino prašydamas nutraukti ugnį kūnams susirinkti.

Jei ne Rusijos piktavališkumas, nenorint pripažinti savo veiksmų, sako Amerikos remiamos pajėgos, aukų būtų buvę mažiau.

CIT skelbia sužinojusi Sirijoje žuvusių rusų karių, priklausiusių „Vagnerio grupei“, pavardes

Tyrėjų grupė „Conflict Intelligence Team“ (CIT) sužinojo vardus ir pavardes rusų, vasario 7 d. žuvusių Sirijoje per JAV vadovaujamos tarptautinės antiteroristinės koalicijos suduotą smūgį iš oro.

Skelbiama, kad žuvo Aleksejus Ladyginas iš Riazanės, Vladimiras Loginovas iš Chabarovsko, Stanislavas Matvejevas ir Igoris Kosoturovas iš Sverdlovsko srities Asbesto miesto.

Vagnerio grupės samdiniai © Facebook

Remiantis CIT pateikiamais duomenimis, visi jie tarnavo neregistruotoje privačioje rusų karinėje „Vagnerio“ grupėje, rašo svoboda.org.

Be to, teigiama, kad A. Ladyginas ir I. Kosoturovas anksčiau kovojo prorusiškų separatistų pusėje Donbase. Bendras vasario 7 d. per antpuolį iš oro žuvusių rusų skaičius nėra žinomas.

Informaciją apie per JAV vadovaujamos tarptautinės antiteroristinės koalicijos suduotus smūgius iš oro žuvusius rusų samdinius pateikė amerikiečių televizijos kanalas CBS, remdamasis šaltiniais Pentagone.

Remiantis skelbtais duomenimis, samdiniai žuvo tuo metu, kai mėgino perimti naftos telkinio kontrolę.

Rusijos gynybos ministerija informaciją apie per antpuolį iš oro žuvusius rusus neigia. Šios ministerijos atstovai teigia, kad karių iš Rusijos incidento rajone nebuvo, o vietos sukilėlių veiksmai su rusų vadais nederinti.

Kaliningrado srityje gyvenęs 52 metų Vladimiras Loginovas „2018 metų vasario 7-ąją žuvo nelygiame mūšyje Sirijos Deir az Zoro rajone“, sakoma Karaliaučiuje įsikūrusios Baltijos kazokų sąjungos pranešime.

Žinutėje nurodoma, kad V. Loginovas „žuvo didvyriškai gindamas mūsų Tėvynę jos tolimosiose prieigose nuo pamišusių barbarų antplūdžio“.

Vietos kazokų atamanas Maksimas Buga sakė naujienų agentūra AFP, kad V. Loginovas kartu su kitais kazokais nuo praeitų metų pabaigos dirbo Sirijoje savanoriu išminuotoju.

M. Buga negalėjo išsamiau paaiškinti to „mūšio“ detalių, bet incidentas įvyko tą pačią dieną, kai JAV vadovaujama koalicija nukovė mažiausiai 100 režimą palaikančių kovotojų ir jų sąjungininkų Deir az Zoro provincijoje. Ši ataka buvo atsakas į režimo pajėgų puolimą prieš kurdų vadovaujamas Sirijos demokratines pajėgas (SDF).

Tuojau po tos atakos Rusijos gynybos ministerija tvirtino, kad „Deir az Zore nėra jokių rusų karių“.

Tačiau daugelyje žiniasklaidos pranešimų sakoma, kad daug Rusijos piliečių Sirijoje kovoja kaip samdiniai pagal kontraktus su privačia gynybos ir saugos bendrove „Vagner“.

Dar vienas rusas – Kirilas Ananjevas – irgi žuvo Sirijoje vasario 7-ąją, sakoma nacionalistinės organizacijos „Kita Rusija“ žinutėje, paskelbtoje socialiniame tinkle VK.

K. Ananjevas žuvo „mūšyje prie Eufrato netoli Sirijos miesto Chšamo“, nurodė ši grupė.

M. Buga teigė „negalįs pasakyti“, ar V. Loginovas buvo sudaręs sutartį su „Vagner“, bet nurodė, kad šis kazokas „tikriausiai gaudavo atlyginimą“ už „savanorišką“ tarnybą.

„Mūsų kazokai ten yra savanorių grupės dalis“, – jis aiškino AFP.

Kazokai yra sukarinta nacionalistinė organizacija, gyvuojanti nuo carinės Rusijos laikų.

Spalį du Rusijos piliečiai buvo sučiupti grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) džihadistų, nurodė sukarintos grupės, kurioms jie priklausė. Vieno iš tų vyrų brolis sakė, kad jis išvyko į Siriją pagal kontraktą su „Vagner“.

Šių asmenų tolesnis likimas nežinomas.

Informaciją apie rusų veiklą Sirijoje socialiniuose tinkluose renkanti organizacija „Conflict Intelligence Team“ nurodė, kad mažiausiai trys kiti rusai vasario 7-ąją žuvo Deir az Zore.

Prezidentinė politika

Rusijos liberalų kandidatas į prezidento postą Grigorijus Javlinskis pirmadienį paragino prezidentą Vladimirą Putiną paaiškinti, kodėl daug rusų tikriausiai žuvo per susirėmimus praeitą savaitę.

Grigorijus Javlinskis © AP/Scanpix

„Jeigu įvyko Rusijos piliečių masinė žūtis, tuomet atitinkami pareigūnai, įskaitant Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą, privalo paskelbti apie tai šaliai ir nustatyti, kas už tai atsakingas“, – savo „Facebook“ pranešime rašo G. Javlinskis, partijos „Jabloko“ kandidatas per kovą vyksiančius prezidento rinkimus.

„Taip pat reikalauju paaiškinti, kodėl Rusijos piliečiai apskritai dalyvauja antžeminėse operacijose Sirijoje, nepaisant prezidento ir gynybos ministro pareiškimų apie Rusijos ginkluotųjų dalinių išvedimą iš tos šalies ir apie tai, kad pilietinis karas Sirijoje baigėsi“, – pridūrė jis.

Rusijos kariuomenė nuo 2015 metų rugsėjo teikė pagalbą Sirijos prezidentui Basharui al Assadui ir padėjo pakreipti padėtį šiame daugiaplaniame kare Damasko režimo naudai.

V. Putinas gruodį pareiškė, kad Maskvos karinis vaidmuo Sirijos konflikte iš esmės jau baigtas. Kremliaus vadovas tąsyk įsakė išvesti iš Sirijos didžiąją dalį rusų pajėgų.