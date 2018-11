Pagal rugsėjį sudarytą Sirijos vyriausybės sąjungininkės Rusijos ir opoziciją remiančios Turkijos susitarimą aplink šiaurės vakarinį Idlibo regioną turi būti nustatyta demilitarizuotoji zona, apsauganti jį nuo režimo pajėgų puolimo. Tačiau susitarimo įgyvendinimas įstrigo iki spalio vidurio nepasitraukus džihadistams, kontroliuojantiems maždaug 70 proc. planuojamos buferinės zonos. Šiuose rajonuose nuo to laiko retkarčiais įvyksta pavienių susirėmimų. Anksti penktadienį džihadistų grupės atakavo vyriausybines pajėgas Chamos provincijos šiaurės vakaruose, netoli planuojamos buferinės zonos, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Per ataką žuvo „devyni režimo kovotojai ir penki užpuolikai“, sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Pasak jo, vyriausybė atsakė artilerijos ugnimi. Tarp puolančiųjų buvo su „al Qaeda“ susijusi grupė „Hurras al Deen“, kuri yra viešai atmetusi Rusijos ir Turkijos susitarimą, nurodė R. Abdel Rahmanas. Didžiąją dalį Idlibo kontroliuoja aljansas „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS), kuriam vadovauja buvęs „al Qaeda“ padalinys Sirijoje. Pagal rugsėjo 17-osios susitarimą visi šioje zonoje esantys kovotojai turėjo atitraukti savo sunkiuosius ginklus, o džihadistai, įskaitant HTS ir „Hurras al Deen“, turėjo išvykti. Ketvirtadienį Rusijos atstovė Marija Zacharova kritikavo „pavienius susirėmimus“ ir THS „provokacijas“ Sirijos šiaurės vakaruose. Praėjusio mėnesio pabaigoje Sirijos užsienio reikalų ministras Walidas Muallemas išreiškė nepasitenkinimą, kaip įgyvendinamas susitarimas dėl Idlibo, ir dėl trūkumų kritikavo Turkiją. Jis sakė, kad sunkieji ginklai neatitraukti, ir kaltino Turkiją nenoru „gerbti savo įsipareigojimų“. Sirijos karas nuo 2011 metų nusinešė daugiau kaip 360 tūkst. gyvybių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.