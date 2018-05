„Dešimtys raketų buvo numuštos Sirijos oro erdvėje priešlėktuvinių sistemų“, – nurodė valstybinė naujienų agentūra SANA. Pranešime nepateikiama detalių, į kokius objektus Sirijos sostinėje buvo nutaikytos šios raketos. Anksti ketvirtadienį Damaske girdėjosi sprogimai.. „Izraelis siekė sunaikinti priešlėktuvinės gynybos sistemas ir radarą“, – pridūrė SANA.

