SANA pranešime sakoma, kad „oro erdvės gynybos priemonės perėmė dvi Izraelio raketas, paleistas į Kisvos (rajoną), ir jas sunaikino“. Agentūra anksčiau pranešė apie „sprogimus“ šiame pietiniame Damasko priemiestyje, o valstybinė televizija parodė smūgių vietoje kilusius gaisrus. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) direktorius Rami Abdel Rahmanas sakė naujienų agentūrai AFP, kad raketos buvo nutaikytos į vieną ginklų sandėlį Kisvoje, „tikriausiai priklausantį (Libano šiitų sukarintam judėjimui) „Hizbollah“ ir iraniečiams“. R. Abdel Rahmanas sakė, kad per šį smūgį žuvo mažiausiai devyni vyriausybės pajėgų kovotojai, „tarp jų – Irano revoliucinės gvardijos ir kitų proiranietiškų šiitų ginkluotų grupių narių“, tačiau nepriklausomi šaltiniai šio skaičiaus negalėjo patvirtinti. SANA citavo vieną šaltinį medicinos tarnybose, sakiusį, kad du civiliai žuvo kelyje, jungiančiame Damaską ir pietinį Daraa miestą, per sprogimą „susijusį su Izraelio agresija“, bet detalių nepateikė. Teritorija į pietvakarius nuo Damasko jau ne kartą yra tapusi karinių smūgių taikiniu. Gruodį buvo pranešta, kad Izraelis subombardavo Kisvoje buvusias karines pozicijas, įskaitan vieną ginklų sandėlį. Pastaraisiais metais, ypač nuo 2017-ųjų, Izraelis surengė ne vieną smūgį Sirijoje prieš prezidento Basharo al Assado režimą ir jo sąjungininką – Libano sukarintą judėjimą „Hizbollah“. Balandžio 9-ąją devynios raketos smogė aviacijos bazei T-4 Sirijos vidurio regione esančioje Chomso provincijoje. Per tą ataką žuvo apie 14 kovotojų, tarp jų septyni iraniečiai. Šis smūgis buvo suduotas po numanomos Sirijos režimo cheminės atakos į šiaurės rytus nuo Damasko esančiame Dumos mieste. Ta pati oro pajėgų bazė taip pat buvo atakuota Izraelio vasarį. Balandžio 29-ąją mažiausiai 26 kovotojai, daugiausiai iraniečiai, žuvo per raketų smūgį režimo kariuomenės pozicijoms, nurodė SOHR. Šie smūgiai, „tikriausiai Izraelio“, buvo nutaikyti į vieną karinį aerodromą Alepe šalies šiaurės rytuose, ir 47-osios brigados bazę Hamoje, kur laikomos iraniečių pajėgos, pažymėjo stebėtojai. Be to, Golano aukštumose, nuo 1967 metų okupuotose Izraelio, retkarčiais įvykdavo susirėmimų tarp Izraelio kariuomenės ir Sirijos pajėgų bei jas remiančių „Hizbollah“ kovotojų. Izraelis susirūpinęs, kad jo pagrindinis priešininkas Iranas ir „Hizbollah“ stiprina savo pajėgas netoli žydų valstybės sienos. Praeito mėnesio pabaigoje Izraelio gynybos ministras Avigdoras Liebermanas pažadėjo smogti bet kokiam Irano mėginimui susikurti „karinę atramą“ Sirijoje.

