„Tai ne grasinimas. Tai – pažadas“, – pareiškė Sirijos ambasadorius JT Basharas al Jaafari. Jungtinės Valstijos konsultuojasi su Didžiąja Britanija ir Prancūzija dėl bendro karinio atsako į numanomą cheminę ataką Dumoje, per kurią šeštadienį, medikų duomenimis, žuvo mažiausiai 40 žmonių. Sirijos diplomatas paminėjo JT chartijos 51 straipsnį, kuriame numatyta, kad bet kuriai valstybei suteikiama teisė į savigyną ginkluoto užpuolimo atveju. Susiję straipsniai: Ekspertai: konfliktas Sirijoje Putinui gali būti lemtingas Kaltę dėl cheminės atakos Sirijoje Rusija bando suversti Didžiajai Britanijai Jei Britanija, Prancūzija ir JAV imsis karinių veiksmų, „neturėtume kito pasirinkimo kaip tik pasinaudoti 51 straipsniu, kuris suteikia mums teisę gintis“, sakė B. al Jaafari. JAV ambasadorės prie JT Nikki Haley (Niki Heili) teigimu, sprendimas dėl galimų veiksmų Sirijoje dar nėra priimtas. Ji sakė, kad bet koks jėgos panaudojimas būtų atsakas į daugybę cheminių atakų, kurias surengė Sirijos lyderio Basharo al Assado (Bašaro Asado) pajėgos. Remiantis N. Haley pateiktais duomenimis, B. al Assado pajėgos panaudojo cheminius ginklus „mažiausiai 50 kartų“ per septynerius metus trunkantį pilietinį karą. „Bus pakenkta visoms šalims ir visoms tautoms, jei leisime Assadui normalizuoti cheminių ginklų naudojimą“, – pareiškė JAV diplomatė prie JT. Užsienio žiniasklaidoje balandžio 7 dieną pasirodė pranešimų, paremtų iš Sirijos sukilėlių gauta informacija, kad Damasko režimo pajėgos atakuodamos sukilėlių kontroliuojamą Dumos miestą Rytų Gutoje panaudojo sprogmenų prikrautas statines, į kurias, kaip manoma, buvo pridėta nuodingų cheminių medžiagų. Per šią ataką žuvo dešimtys civilių gyventojų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas anksčiau penktadienį pareiškė, jog Maskva turi „nenuginčijamų“ įrodymų, kad įtariama cheminio ginklo ataka Sirijoje buvo surengta padedant užsienio slaptosioms tarnyboms. Rusija Jungtinėms Valstijoms pareiškė, kad neleis kariniais veiksmais kelti pavojaus savo kariams Sirijoje, nors abi šalys palaiko ryšius, kad išvengtų tokios tiesioginės konfrontacijos.











