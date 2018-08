„Sirijoje baigiasi krizės stadija ir prasideda atstatymo etapas“, – Irano gynybos ministro Amiro Hatami žodžius citavo naujienų agentūra „Tasnim“. Pasak jos, A. Hatami jau antrą dieną lankosi Damaske, kur dalyvavo „išsamiose derybose“ su kolega Ali Abdullah Ayoubu ir Sirijos prezidentu Basharu al Assadu. Jų pasiektas „karinis ir techninis susitarimas“ numato tolesnį Irano „buvimą ir dalyvavimą“ Sirijoje, nurodė A. Hatami. Teheranas politiškai, finansiškai ir kariniu požiūriu remia B. al Assadą, malšinantį prieš septynerius metus prasidėjusį sukilimą jo šalyje, peraugusį į daugiaplanį konfliktą.

