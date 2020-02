Smarkus bombardavimas iš oro ir antžeminės operacijos džihadistų kontroliuojamame Idlibo regione nuo gruodžio pareikalavo beveik 300 civilių gyvybių. Be to, kautynės sukėlė vieną didžiausių masinio gyventojų perkėlimo bangą per devynerius metus trunkantį karą.

Jungtinės Tautos ir humanitarinės pagalbos organizacijos pasmerkė eskalavimą, ragindamos nutraukti karo veiksmus provincijoje, turinčioje 3 mln. gyventojų; pusė jų jau anksčiau yra persikėlę ten iš kitų Sirijos dalių.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį perspėjo, kad jo šalis neleis Sirijos kariuomenei užimti daugiau teritorijos, ir apkaltino Damaską varant „nekaltus ir liūdinčius žmones“ Turkijos sienos link.

Tačiau Rusijos remiamos Sirijos režimo pajėgos trečiadienį tęsė savo puolimą Idlibe, kur per pastarąją parą iš sukilėlių ir džihadistų atkovojo daugiau nei 20 miestų ir kaimų, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) ir sirų valstybinė naujienų agentūra SANA.

Damaskui ištikimos pajėgos beveik visiškai apsupo Idlibo pietuose esantį Sarakibą. Jų pajėgos dabar yra 1 km atstumu nuo šio strategiškai svarbaus prie greitkelio esančio miesto, kurį per kelias savaites trunkančią bombardavimo kampaniją paliko gyventojai, nurodė SOHR.

Anot padėtį Sirijoje stebinčios organizacijos, nepasiduodantys sukilėliai ir džihadistai gali atsitraukti tik į šiaurę, nes režimo pajėgos dislokuotos visose kitose pusėse.

Vienas šaltinis Sirijos kariuomenėje, kurį SANA citavo vėlai antradienį, pareiškė, kad armija suteikė savo priešams Sarakibe ir jo apylinkėse „paskutinę galimybę“ sudėti ginklus.

Damaskas šią savaitę buvo pasirengęs atsiimti Sarakibą, tačiau jo pastangos įstrigo režimo pajėgoms pirmadienį apsikeitus ugnimi su Turkijos kariais. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas eskalaciją pavadino „keliančia itin didelį nerimą“.

Pasak Ankaros, nuo sirų kariuomenės artilerijos ugnies į Turkijos pozicijas Idlibe žuvo mažiausiai penki turkų kariai ir trys civiliai.

SOHR savo ruožtu informavo, jog nuo atsakomosios Turkijos ugnies žuvo mažiausiai 13 Sirijos vyriausybės karių.

Ankara per tas kautynes prarado daugiausiai kariškių nuo 2016 metų, kai pasiuntė savo pajėgas į karo draskomą šalį.

Konfrontacija tapo dar vienu išbandymu sudėtingam Rusijos ir Turkijos – dviejų pagrindinių veikėjų Sirijos konflikte – veiksmų koordinavimui.

Pagal 2018 metais sudarytą susitarimą su Rusija Turkija Idlibe įsteigė 12 karinių stebėjimo postų, kurių tikslas – užkirsti kelią masiniam Sirijos pajėgų puolimui.

R. T. Erdoganas trečiadienį paragino Damaską laikytis atokiau nuo tų punktų.

„Šiuo metu du iš 12 stebėjimo postų yra už režimo fronto linijos ribų, – teigė jis. – Tikimės, kad režimas atsitrauks nuo mūsų stebėjimo postų iki vasario mėnesio pabaigos“.

„Jei režimas neatsitrauks, Turkija bus įpareigota paimti reikalus į savo rankas“, - pridūrė R. T. Erdoganas.