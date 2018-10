Pareiškimas pasirodė kelios valandos po to, kai buvo atidaryti Sirijos pasienio postai prie Jordanijos ir Izraelio okupuotų Golano Aukštumų. Apie Abu Kamalio perėjos atidarymą spaudos konferencijoje Damaske paskelbė Sirijos užsienio reikalų ministras Walidas Muallemas. Abu Kamalis yra vienintelė iš trijų Irako sienos perėjų Sirijos rytuose, kurią Sirijoje kontroliuoja režimo pajėgos. Irako užsienio reikalų ministras Ibrahimas Jaafari pridūrė, kad ši perėja, kuri Irake vadinama Kaimu, bus atidaryta netrukus. Kilus karui Sirijoje, Abu Kamalio pasienio postą iš pradžių buvo užėmę sukilėliai, o paskui džihadistai iš buvusio „al Qaeda“ padalinio Sirijoje. 2014 metais perėjos kontrolę perėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), užėmęs dideles Sirijos bei Irako teritorijos dalis ir paskelbęs „kalifatą“. Dviejų kitų Sirijos ir Irako sienos perėjų režimas nekontroliuoja. Į šiaurę, Chasakos provincijoje esančią Jarubiją, Irake vadinamą Rabija, kontroliuoja kurdų pajėgos, o į pietus esantį Tanafą, kurį irakiečiai vadina Validu, – JAV vadovaujama koalicija ir jos remiamos sukilėlių frakcijos. „Mums šie pasienio postai yra ne vien geografinės, bet ir kultūrinės, ekonominės, politinės, net demografinės perėjos, – sakė I. Jaafari. – Štai kodėl buvo ir toliau bus dedamos pastangos atidaryti pasienio postus.“ Irakas neseniai dislokavo savo pajėgas prie sienos su Sirija, taip siekdamas nutraukti ginklų ir IS kovotojų srautą. Šiandien džihadistai yra praradę daugumą abiejose šalyse turėtos teritorijos, bet jų dar yra dykumoje prie sienos. Abi šalys koordinavo kovos su IS pastangas; Irako lėktuvai, suderinę veiksmus su valdžia Damaske, vykdė antskrydžius prieš džihadistus. Sirijos prezidentas Basharas al Assadas pirmadienį gyrė šį bendradarbiavimą. „Pergalės prieš terorizmą Sirijoje ir Irake yra bendros pergalės“, – sakė jis. Vienintelė sienos tarp Sirijos ir Izraelio kontroliuojamų Golano Aukštumų perėja Kuneitroje ir svarbus Nasibo prekybos su kaimynine Jordanija postas buvo atidaryti pirmadienį. Po septynerių pilietinio karo metų Sirijos vyriausybė yra su Rusijos pagalba atkovojusi dideles šalies teritorijos dalis. Tačiau vyriausybė vis dar kontroliuoja tik maždaug pusę iš 19 sienos perėjų su kaimynais, įskaitant Libaną ir Turkiją.

