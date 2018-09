Policijos viršininkas Eliotas Issacas pranešė, kad šaulys pradėjo šaudyti ketvirtadienio rytą, po 9 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku prie banko „Fifth Third Bank“ pastato pakrovimo platformos. Po to vyriškis įėjo į banko vestibiulį, ir ten įvyko susišaudymas su policija. Per susišaudymą šaulys buvo nukautas, nurodė E. Issacas. Per incidentą mirtinai sužaloti trys žmonės, dar du sužeisti asmenys hospitalizuoti. Šaulio tapatybė arba motyvas kol kas neskelbiami. Sinsinačio meras Johnas Cranley sakė, kad šaulys „aktyviai šaudė į nekaltas aukas“ ir tai buvo „siaubinga scena“.

