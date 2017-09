Buvusiai parlamento pirmininkei H. Yacob iš musulmonų malajų mažumos rinkimų kovoje, kuri buvo planuojama šį mėnesį, dalyvauti nereikėjo dėl to, jog pareigūnai nusprendė, kad kiti kandidatai į šį daugiausia reprezentacinį postą neatitinka griežtų tinkamumo kriterijų. Tai jau ne pirmas kartas, kai šiame turtingame mieste-valstybėje, kurį dešimtmečius griežtai valdo ta pati partija, vyriausybė diskvalifikuoja kandidatus į prezidento postą ir rinkimai tampa nebereikalingi. Tačiau dabartinis procesas kėlė nuogąstavimų dar ir dėl to, kad pirmą kartą prezidento postas atiteko konkrečiai etninei grupei, šiuo atveju – malajų bendruomenei, o sprendimas skirti H. Yacob postą be balsavimo tik padidino pasipiktinimą. Oficialiai paskelbus 63 metų H. Yacob, kuri nešioja akinius ir skarą, išrinktąja prezidente, socialinėje žiniasklaidoje pasipylė kritika. „Facebook“ vartotojas „Pat Eng“ parašė: „Išrinkta be rinkimų. Koks pokštas.“ H. Yacob, kuri beveik du dešimtmečius buvo valdančiosios Liaudies veiksmo partijos parlamentarė, bet atsisakė deputato mandato, kad galėtų siekti prezidento posto, paskelbta išrinktąja prezidente ir sakydama kalbą džiūgaujančiai miniai užsiminė apie abejones dėl parinkimo proceso. „Aš esu visų prezidentė. Nors rinkimų nėra, mano įsipareigojimas tarnauti jums lieka toks pats“, – sakė ji. Pareigūnai nusprendė leisti prezidento posto siekti tik kandidatams iš malajų bendruomenės, taip bandydami skatinti darną 5,5 mln. gyventojų turinčiame Singapūre, kuriame dominuoja etniniai kinai. Singapūro valstybės vadovo įgaliojimai yra riboti, bet jis gali vetuoti aukštų pareigūnų paskyrimus. Vis dėlto šį postą visuomet užimdavo kokia nors valdančiojo elito figūra ir nesutarimų su vyriausybe kildavo retai.

