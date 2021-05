Singapūras ir Honkongas vėl atideda kelionių burbulo startą

Apie tai paskelbta po to, kai Singapūre „pastaruoju metu padaugėjo tarpusavyje nesusijusių vietinio koronaviruso perdavimo atvejų“. Miestas-valstybė praėjusią savaitę dėl to mėnesiui apribojo restoranų veiklą ir sekmadienį paskelbė apie laikiną mokyklų uždarymą.

Sprendimas dar kartą atidėti anksčiau gegužės 26 dieną numatytą „kelionių burbulo“ startą priimtas po to, kai per kelias dienas buvo išparduotos vietos per pirmą šios priemonės veikimo savaitę turėjusiuose vykti skrydžiuose.

Planų pokyčiai reiškia, kad visoms kelionėms tarp šių teritorijų „bus taikoma pasienio kontrolė ir sveikatos reikalavimai“, nurodė ministerija.

Ankstesnė „kelionių burbulo“ įsigaliojimo data buvo nukelta dėl panašaus infekcijų šuolio Honkonge.

Singapūro sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį paskelbė apie 28 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus, iš kurių 11 „nesusiję“ su anksčiau identifikuotais susirgimais.

Singapūre iš viso patvirtinta daugiau kaip 61 tūkst. infekcijos atvejų. Ligos aukų skaičius yra vienas mažiausių pasaulyje ir siekia 31.