Kalbėdamas mitinge, N. Ušakovas pareiškė, jog nepažeidė įstatymų, todėl jam nėra ko bijoti. Rygos meras taip pat pažymėjo, jog didžiuojasi Rygoje atliktu darbu, nors ir pripažįsta, kad buvo padaryta klaidų, ir atsiprašo už tai, ko nepavyko padaryti. Akcijos dalyviai rankose laikė Latvijos vėliavas ir plakatus su užrašais „Palikite Rygos Dūmą ramybėje. Suteikite gerą išsilavinimą mūsų vaikams“, „Už Nilą!“, „Kur mūsų pensijos?“ ir t. t. Šiuo metu mitingo dalyviai pamažu skirstosi. Mitingas turėjo tęstis apie tris valandas ir organizatoriai prognozavo, kad jame dalyvaus iki 1 tūkst. žmonių. Iki mitingo pradžios aikštėje susirinko per 600 žmonių. Šimtai žmonių Rygoje susirinko į mitingą paremti merą N. Ušakovą Scanpix Susiję straipsniai: Kratos Rygos mero darbo kabinete ir namuose – „politiškai motyvuotos“, tvirtina „Santarvė“ Latvijos prezidentas patikėjo vyriausybės formavimą Krišjaniui Kariniui Akciją surengė Latvijos partija „Santarvė“, siekdama paremti savo lyderį N. Ušakovą po jo darbo kabinete ir gyvenamojoje vietoje atliktų kratų. Kratas, kurios yra susijusios su baudžiamąja byla dėl korupcijos viešojo transporto įmonėje „Rigas satiksme“, sausio 30 dieną atliko Latvijos korupcijos prevencijos biuro (KNAB) pareigūnai. Po kratų N. Ušakovas žurnalistams paskelbė, kad nėra padaręs jokios nusikalstamos veikos ir neketina trauktis iš pareigų. Meras žurnalistams patvirtino, kad KNAB darbuotojai atliko kratas jo kabinete Rygos savivaldybėje ir namuose. N. Ušakovo sutuoktinė ir jo biuro vadovė Iveta Strautina-Ušakova pranešė, kad teismo sprendime dėl kratos figūravo tik mero vardas. „Pridėjęs ranką prie širdies galiu pasakyti: mano sąžinė švari“, – pareiškė Latvijos sostinės meras. Pasak jo, šioje byloje jam nėra suteiktas joks statusas. Daugiau apie bylą N. Ušakovas tuomet kalbėti atsisakė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.