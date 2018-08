Lėktuvas „sudužo Pjudžeto įlankos pietuose“, nurodė administracija ir pridūrė, kad oro uostas jau dirba įprastu režimu.

Oro bendrovė „Alaska Airlines“ per „Twitter“ pranešė, kad buvo nuvarytas turbopropelerinis lėktuvas „Bombardier DHC-8 Q400“, priklausantis susijusiai bendrovei „Horizon Air“.

Šerifo biuro pareigūnai sakė, kad lėktuvą pagrobęs 29 metų oro bendrovės mechanikas buvo „linkęs į savižudybę“ ir kad šis incidentas nesusijęs su terorizmu.

Įvykio liudininkai sakė matę, kaip pakilusį lainerį persekiojo kariniai lėktuvai, kol galiausiai jis nukrito netoli Ketrono salos. Kitų žmonių orlaivyje nebuvo.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU— bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018