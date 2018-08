Italijos Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV) pranešė, kad pirmą kartą liepą „nubudęs“ ugnikalnis suaktyvėjo ketvirtadienio vakarą ir svaido įkaitusią lavą į beveik 150 metrų aukštį. Penktadienį INGV informavo, kad ugnikalnio aktyvumas tęsiasi, virš kraterio kelis šimtus metrų į dangų kyla pelenų debesys. Apie Etnos papėdėje esančių gyvenviečių evakuaciją nepranešta. Siciliečiai derlingus Etnos šlaitus naudoja žemdirbystei. Viduržemio jūros saloje esantį ugnikalnį dažnai lanko keliautojai.

