Krasnojarsko miesto Jemeljanovo oro uoste įstrigę keleiviai socialiniuose tinkluose skundėsi, kad beveik dvi valandas praleido lėktuve, oro temperatūrai nukritus iki 16 laipsnių žemiau nulio. Rusijos provincijų pareigūnai dažnai neriasi iš kailio, ruošdamiesi V. Putino vizitams. Vietos žiniasklaida praneša, kad dideliu užterštumu garsėjančio Krasnojarsko valdžia nurodė gamykloms sumažinti savo gamybos pajėgumus, kad prieš V. Putino vizitą išsisklaidytų miestą gaubęs smogas. Laukiant atvykstančio prezidento, Jemeljanovo oro uosto darbuotojai negalėjo prieiti prie minėto lėktuvo ir nustumti nuo jo laiptelius, trukdžiusius uždaryti lėktuvo duris, rašo vietos žiniasklaida. „Jie sakė, kad oro uostas yra uždarytas, nes jame leidžiasi V. Putinas. Jie uždarė pakilimo ir nusileidimo taką, todėl darbininkai negalėjo uždaryti lėktuvo durų!“, – parašė vienas lėktuvo keleivių Grigorijus Skarčenko socialiniame tinkle „Facebook“. „Jie privertė mus nuleisti užuolaidas ant kairėje lėktuvo pusėje esančių langų. Mums šalta!, – parašė kita keleivė Maria Bystrova tinkle „Twitter“. – Ar tai dėl V. Putino saugumo, ar jam nemalonu mus matyti? Sprendžiant iš susidariusių sąlygų – pastarasis variantas“. Daugumos nuomone kitą mėnesį laimėsiantis ketvirtąją prezidentinę kadenciją V.Putinas Krasnojarske susitiko su vietiniais verslo vadovais, futbolo klubo „Totem“ auklėtiniais. Vėliau trečiadienį jis išskrido į Novosibirską aptarti mokslo plėtros klausimų.

