A. Navalno komanda, kuri nuogąstauja, kad garsiausio Kremliaus kritiko gyvybei kalėjime iškilęs rimtas pavojus, trečiadienį kvietė žmones į protestus maždaug 100 Rusijos miestų.

Nepriklausoma aktyvistų areštus stebinti grupė „OVD-Info“ pranešė, kad iki 17 val. 50 min. Lietuvos laiku visoje Rusijoje sulaikyta 218 žmonių.

Opozicionieriaus padėjėjai anksčiau paskelbė, kad Rusijos policija trečiadienį ryte atliko kratas A. Navalno biuruose Sankt Peterburge ir sulaikė jo bendražygę Liubov Sobol bei atstovę Kirą Jarmyš.

Kaip praneša nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“, kol kas daugiausia žmonių susirinko į akcijas Novosibirske ir Irkutske.

Teisėsaugos organų vertinimu, į mitingą Novosibirsko centrinėje miesto aikštėje susirinko apie 800 žmonių. Tuo metu Sibiro federalinės apygardos, kurioje įsikūręs šis miestas, portalas taiga.info praneša, kad į akciją susirinko apie 4 tūkst. žmonių.

Irkutsko administracijos spaudos tarnyba sakė, kad, preliminariais duomenimis, į akciją šiame mieste susirinko maždaug 500 žmonių; taiga.info vertinimu – 2 000.

Scuffles in the Siberian city of Bratsk after plainclothes police break out of the protest ranks and begin roughly detaining the protesters they were marching with just seconds ago shouting “Putin is a thief!” pic.twitter.com/DghRPZPyWf