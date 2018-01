Rusijos tyrimų komiteto padalinys Sachos (Jakutijos) respublikoje nurodė, kad 23 ir 29 metų vyrai žuvo Namo rajone, temperatūrai nukritus iki maždaug minus 50 laipsnių Celsijaus. Šie vyrai kartu su trimis draugais lengvuoju automobiliu „Lada“ buvo išvažiavę į vietos žirgyną tartis dėl arklių pirkimo. Jiems atvykus paaiškėjo, kad žirgyno savininkas išvykęs į kaimyninę fermą, esančią maždaug už 20 kilometrų. Pirkėjai nusprendė irgi nuvykti į tą fermą, bet pakeliui sugedo mašinos variklis. Penki vyrai nusprendė toliau eiti pėsčiomis, bet du iš jų buvo netinkamai apsirengę ir sušalo. Fermą pirmasis pasiekęs vyras apie nelaimę pranešė policijai. Įvykį tiria teisėsaugos pareigūnai ir medikai.

