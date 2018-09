„Gelbėtojai katastrofos vietoje rado visų trijų įgulos narių kūnus“, – sakė vienas Sibiro aviacijos gelbėjimo centro atstovas.

Pasak jo, orlaivis nuo stipraus smūgio į žemę subyrėjo, bet gaisro požymių nebuvo aptikta.

Nepaprastųjų situacijų ministerijos regioninis padalinys nurodė, kad sraigtasparnis nukrito maždaug už 290 km į pietryčius nuo Irkutsko srities miesto Ust Kuto. Šios institucijos gelbėtojai vėliau pirmadienį pėsčiomis pasiekė nelaimės vietą ir patvirtino įgulos narių žūtį.

Anksčiau buvo pranešta, kad sekmadienį buvo prarastas ryšys su oro bendrovei „Angara“ priklausančiu sraigtasparniu Mi-8 ir trimis juo skridusiais žmonėmis.

Pirminiais duomenimis, Mi-8 skrido iš Ust Kuto oro uosto į Kunermos gyvenvietę Kazačinskojės-Lenos rajone.

Vienas informuotas šaltinis sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad orlaivis buvo išsiųstas į geologijos įmonės „Novosibirskgeologija“ reisą ir pakeliui turėjo nusileisti mažiausiai dviejose vietose, kad paimtų krovinių arba keleivių. Be to, per šį skrydį turėjo būti fotografuojama iš oro.

Įvykį tiria Rusijos tyrimų komiteto Rytų Sibiro transporto padalinys.