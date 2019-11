Be to, netoli šių atakų vietos nežinomi užpuolikai nušovė kunigą, pranešė valstybinė žiniasklaida ir aktyvistai.

Šiaurės Sirijoje pastaraisiais mėnesiais per sprogimus žuvo ar buvo sužeista dešimtys žmonių.

Valstybinė naujienų agentūra SANA, kuri turi reporterių Kamišli, pranešė, kad pirmadienio sprogimus sukėlė automobiliuose padėtos bombos. Pranešime nurodoma, kad du sprogimai nugriaudėjo vienoje komercinėje gatvėje, o trečias – netoli vieno viešbučio.

Kurdų naujienų agentūra „Hawar“ pranešė, kad per sprogimus, kurių du įvyko turguje, žuvo trys ir buvo sužeisti dar penki žmonės.

Aktyvistų grupė „Rojava Information Center“ anksčiau skelbė, kad sprogo prie motociklų pritaisyti sprogmenys, bet vėliau nurodė, kad tai buvo bombos automobiliuose ir kad per sprogimus buvo sužeisti keli žmonės.

Iškart po sprogimų neretai skelbiami skirtingi aukų skaičiai.

Be to, nežinomi užpuolikai nušovė armėnų katalikų kunigą ir jo tėvą, važiavusius iš Kamišli į šalies šiaurės rytuose esantį Chasakos miestą, pranešė „Hawar“ ir Sirijos karą stebinti opozicijos organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Sirijos pajėgos anksčiau šiais metais surengė keturių mėnesių puolimą prieš šią provinciją, priversdamos šimtus tūkstančių civilių palikti savo namus ir užimdamos svarbų Chan Šeichūno miestą ir kelis kitus kaimus bei miestelius.

Rugpjūčio pabaigoje buvo paskelbtas ugnies nutraukimas, bet pastarosiomis dienomis opozicijos aktyvistai pranešė apie apšaudymus ir antskrydžius Idlibe.