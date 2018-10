Afganistano sausumos pajėgų 209-asis korpusas „Shahin“ nurodė, kas per susirėmimą su vyriausybės pajėgomis nukauta mažiausiai 20 talibų, įskaitant ekstremistų kovotojų vadą mulą Wahidą Yassiną. Pasak kariškių, mulos Mansooro likvidavimas yra reikšminga sėkmė, nes šis talibų vadeiva organizuodavo išpuolius prieš vyriausybės pajėgas Kundūze ir kaimyninėse Tacharo bei Baglano provincijose.

