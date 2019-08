Radioaktyvių medžiagų buvo aptikta Svanhovdo vietovėje esančioje oro filtravimo stotyje, atliekant matavimus rugpjūčio 9–12 dienomis.

Rugpjūčio 10-ąją Rusijos valstybinė branduolinių technologijų įmonė „Rosatom“ pranešė, kad penki jos darbuotojai rugpjūčio 8-ąją žuvo per sprogimą atliekant naujo įrenginio bandymus šiaurinėje Archangelsko srityje.

Pagal naujienų agentūros „Interfax“ paskelbtus naujausius duomenis, per incidentą žuvo „Rosatom“ priklausančios įmonės RFJaC-VNIIEF darbuotojai ir dar trys buvo sužeisti. Be to, žuvo du Gynybos ministerijos atstovai ir dar trys kariškiai buvo sužeisti.

„Šiuo metu nešmanoma nustatyti, ar pastarasis jodo aptikimas yra susijęs su praeitos savaitės incidentu Archangelske“, – sakoma Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos valdybos pranešime.

Tarnyba nurodė, kad Norvegijos matavimo stotys radioaktyvaus jodo aptinka apytikriai 6–8 kartus per metus, bet „šaltinis paprastai būna nežinomas“.

Tuojau po rugpjūčio incidento poligone Rusijos gynybos ministerija tvirtino, kad jokios radioaktyviosios taršos nebuvo.

Tačiau netoli incidento vietos esančio Severodvinsko miesto tarnybos tuojau po sprogimo paskelbė užfiksavusios nedidelį spinduliuotės padidėjimą. Vėliau tas pranešimas buvo ištrintas, o vienas vietos pareigūnas teigė, kad spinduliuotės lygis neviršija normos.

Antradienį Rusijos meteorologijos tarnyba „Rosgidromet“ informavo, kad Severodvinske tuojau po incidento spinduliuotės lygis normą viršijo 16 kartų. Maždaug po pustrečios valandos vėl nusistovėjo įprastas radiacijos fonas.