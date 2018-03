Stokholme Ri Yong Ho viešės dvi dienas. Jis atvyko į Stokholmo Arlandos oro uostą, o iš ten jis išvažiavo diplomatiniu kortežu, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Šiaurės Korėjos diplomatijos vadovas susitiks derybų su Švedijos užsienio reikalų ministre Margot Wallstrom. D. Trumpas ir Kim Jong Unas sutiko surengti istorinį susitikimą, bet jo data ir vieta dar neaiškios. Seulas sako, kad jie sutarė susitikti iki gegužės pabaigos. Švedijos ambasada Pchenjane atstovauja JAV, Kanados ir Australijos diplomatiniams interesams Šiaurės Korėjoje ir vaidina svarbų vaidmenį palaikant diplomatines derybas. D. Trumpas padėkojo Švedijos premjerui Stefanui Lofvenui už Stokholmo pastangas derantis dėl JAV studento Otto Warmbier paleidimo. Šis studentas buvo areštuotas už propagandinės medžiagos vagystę per 2016 metų kelionę Pchenjane ir Šiaurės Korėjoje buvo kalintas beveik pusantrų metų. Birželio mėnesį jis buvo grąžintas į tėvynę komos būsenos ir kiek vėliau mirė.

