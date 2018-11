Tai sukėlė naujų abejonių dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo svarbiausios užsienio politikos iniciatyvos. D. Trumpas tvirtino, kad istorinis pirmasis jo susitikimas su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, įvykęs birželio mėnesį Singapūre, atvėrė kelią padalyto Korėjos pusiasalio branduoliniam nusiginklavimui ir sumažino įtampą, dėl kurios abi šalys mažiau nei prieš metus buvo atsidūrusios prie konflikto slenksčio. Po viršūnių susitikimo Singapūre Šiaurės Korėja sustabdė branduolinius ir raketų bandymus, išmontavo vieną raketų bandymų objektą ir pažadėjo likviduoti pagrindinį šalies branduolinį kompleksą. Susiję straipsniai: Grybų ir mandarinų diplomatija: Seulas ir Pchenjanas apsikeitė dovanomis Seulas: Šiaurės Korėja paprašė atidėti derybas su Pompeo Tačiau Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) tyrėjai paskelbė aptikę 13 raketų bazių, kurių vyriausybė nedeklaravo. Negana to, tyrėjai nurodė, kad tokių bazių gali būti 20. „Nėra taip, kad šios bazės būtų įšaldytos“, – laikraščiui „The New York Times“, kuris pirmasis pranešė apie tyrimą, sakė CSIS Šiaurės Korėjos programos vadovas Victoras Cha. „Darbas tęsiasi. Visi nerimauja dėl to, kad Trumpas sutiks su blogu susitarimu – jie atiduos mums vienintelį bandymų objektą, išmontuos kelis kitus dalykus, o mainais gaus taikos susitarimą“, – sakė jis. V. Cha turėjo būti paskirtas JAV ambasadoriumi, bet to neįvyko, nes jis nepritarė D. Trumpo administracijos požiūriui. Nors JAV sankcijos Šiaurės Korėjai lieka galioti, tradicinių Pchenjano prekybos partnerių Kinijos ir Rusijos spaudimas po Singapūro viršūnių susitikimo susilpnėjo, pripažino JAV pareigūnai. Visoje Šiaurės Korėjos teritorijoje esančios nedeklaruotos raketų bazės įrengtos požeminiuose objektuose siauruose kalnų slėniuose, nurodo tyrėjai. Bazės įrengtos taip, kad mobilūs raketų paleidimo įrenginiai gali greitai išvažiuoti iš požeminių objektų ir nuvažiuoti į iš anksto parengtas paleidimo vietas. Bazės yra trijuose šalies teritorijos ruožuose; strateginėms raketoms skirtos bazės yra šalies gilumoje, sakoma ataskaitoje. Vidutinio nuotolio raketos, kuriomis būtų galima smogti Japonijai ir visai Pietų Korėjai, kaip pranešama, yra dislokuotos ruože 90–150 km į šiaurę nuo demilitarizuotosios zonos. Trumpesnio nuotolio raketos yra išdėstytos taktiniame ruože 50–90 km nuo demilitarizuotosios zonos. Ataskaitoje yra detalus vienos tokios taktinių raketų bazės aprašymas, iliustruotas iš komercinių palydovų padarytomis nuotraukomis. Ši bazė yra vos už 135 km į šiaurės vakarus nuo Seulo. Autoritetingo Šiaurės Korėjos žinovo Josepho Bermudezo (Džozefo Bermudeso) vadovaujamų tyrėjų išvados yra pagrįstos iš palydovų padarytomis nuotraukomis, iš Šiaurės Korėjos pabėgusių asmenų liudijimais ir pokalbiais su žvalgybos bei vyriausybės pareigūnais.

