„Kim Jong Unas... antradienį parvyko namo sėkmingai užbaigęs savo oficialų geros valios vizitą Vietnamo Socialistinėje Respublikoje“, – pranešė oficialioji naujienų agentūra KCNA. „3 valandą ryto jo traukinys įvažiavo į geležinkelio stotį“ Pchenjane, sakoma pranešime. Lyderį sutiko minia, armijos garbės sargyba, vaikai jam įteikė gėlių. Kim Jong Uno ir D. Trumpo viršūnių susitikimas nutrūko pirmiausia dėl nesutarimų, kokiu mastu turėtų būti sušvelnintos sankcijos Šiaurės Korėjai mainais į jos branduolinio nusiginklavimo žingsnius. Vašingtonas ir Pchenjanas dėl susitikimo nesėkmės kaltina vienas kitą, tačiau nesako, kad nutrauks diplomatines pastangas. KCNA pranešime buvo užsiminta apie Kim Jong Uno susitikimą su D. Trumpu, bet nesakyta, kad susitikimas baigėsi be jokio susitarimo. Pagrindinis šalies laikraštis „Rodong Sinmun“ anksčiau pranešė, kad jie susitarė tęsti derybas klausimams, aptartiems Vietnamo sostinėje, išspręsti.

