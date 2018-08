Skurstanti ir izoliuota Šiaurės Korėja, kuriai Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra paskelbusi virtinę sankcijų dėl jos branduolinių ginklų programos, kenčia dėl nuolatinio maisto stygiaus ir prastos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų, nurodo tarptautinės pagalbos agentūros. Ligoninėms drastiškai stinga vaistų, įrangos ir profesionalių medicinos darbuotojų. Pchenjanas reguliariai skelbia siekiąs užtikrinti šalies žmonėms geresnį gyvenimą. Tačiau per apsilankymą medicinos įrangos gamykloje Kim Jong Unas nepagailėjo karčių žodžių šalies sveikatos sistemai. Kai kurie sektoriai „pastaraisiais metais padarė įspūdingą pažangą“, sakė Kim Jong Unas, kurį cituoja oficiali naujienų agentūra KCNA. „Tačiau visuomenės sveikatos sektorius pažangos nepadarė ir tampa vis labiau neveiklus“, – kalbėjo Šiaurės Korėjos lyderis. „Visuomenės sveikatos priežiūros sektoriuje nėra srities, kur padėtis būtų gera, jau nekalbant apie įrangos modernizavimą“, – sakė Kim Jong Unas Mjohjangsano medicinos įrangos gamykloje. Tokius šalies lyderio apsilankymus, kurių metu jis duoda išsamius instruktažus, plačiai nušviečia Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida. Tai yra vienas iš pagrindinių būdų pasiųsti žinią šalies visuomenei – kartais liaupsinant įgyvendinamų projektų kokybę, o kartais pažeriant piktų priekaištų pareigūnams. Valdančioji Darbininkų partija pabrėžė būtinybę gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tačiau „pareigūnai yra labai neveiklūs ir neatsakingi“, kalbėjo Kim Jong Unas. Jis pliekė pareigūnus dėl užsitęsusio neveiklumo ir sakė: „Gyvūnai žiemos miegu užmiega kartą per metus, o sveikatos priežiūros sektorius yra nugrimzdęs į žiemos miegą daugelį metų ir tik tuščiai kalba.“ Po birželį Singapūre įvykio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Šiaurės Korėjos lyderis ne kartą pabrėžė ekonominės plėtros svarbą ir aplankė virtinę pramoninių objektų bei gamyklų įvairiose šalies vietose. Jungtinių Tautų vystymosi programa šiųmetiniame Šiaurės Korėjos „poreikių ir prioritetų“ vertinime akcentavo, kad šalies sveikatos priežiūros paslaugos yra „netinkamos“: čia „stinga būtiniausios medicinos įrangos, vaistų, tinkamų pacientų siuntimo pas gydytojus sistemų, terapinės įrangos ir pagalbinių įtaisų, taip pat yra riboti profesiniai pajėgumai“. „Be to, sveikatos infrastruktūra yra prasta – daugelyje įstaigų neužtikrinamas tinkamas vandens ir elektros tiekimas bei šildymas“, – rašoma vertinime. Šiaurės Korėja ragina tarptautinę bendriją atšaukti jai taikomas sankcijas. Tuo tarpu Jungtinės Valstijos reikalauja išlaikyti „maksimalų spaudimą“ Pchenjanui, kol šis nenutraukė savo branduolinės ir balistinių raketų programų. Po kelių balistinių raketų paleidimų ir pernai įvykdyto kol kas galingiausio branduolinio užtaiso bandymo Kim Jong Unas paskelbė, kad šalies branduolinių pajėgumų vystymas užbaigtas ir nuo šiol svarbiausias prioritetas bus ekonomikos plėtra.

