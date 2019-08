Pasak Pietų Korėjos naujienų agentūros „Yonhap“, pastarąjį kartą Šiaurės Korėjos karys sieną į Pietus kirto gruodį.

Kasmet šimtai šiaurės korėjiečių pabėga į Pietų Korėją. Tačiau tipinis pabėgimo maršrutas eina per Šiaurės Korėjos sieną su Kinija. Perbėgimai per vidinę sieną tarp Korėjų yra reti, be kita ko, todėl, kad ji labai užminuota, apsaugota tvorų ir saugoma kareivių.