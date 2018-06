Numatoma, kad per birželio 12-ąją Singapūre turintį įvykti JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą bus daug dėmesio skirta Pchenjano branduolinio arsenalo klausimui. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad naujausi kadrų pakeitimai Šiaurės Korėjoje galbūt buvo atlikti siekiant sutramdyti ambicingus kariuomenės vadus, galimai nepritariančius pastarosioms pastangoms užtikrinti taiką.

Praeito mėnesio gale Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida, kad didelę įtaką turinčio kariuomenės Generalinio politinio biuro (GPB) direktoriumi buvo paskirtas Kim Su Gilas, pakeitęs ankstesnį vadovą Kim Jong Gaką.

Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“, remdamasi žvalgybos šaltinių informacija, paskelbė, kad ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininką Ri Myong Su irgi pakeitė jo pavaduotojas – Ri Yong Gilas.

Be to, gynybos ministrą Pak Yong Siką pakeitė jo buvęs pirmasis pavaduotojas No Kwang Cholas, sakoma pranešime.

Jeigu šis didelio masto kadrų perskirstymas tikrai įvyko, šis žingsnis yra gana neįprastas, nurodė Pietų Korėjos suvienijimo ministerija.

„Stebėsime susijusius įvykius“, – žurnalistams sakė ministerijos atstovas Baik Tae-hyunas.

Korėjos liaudies armija (KLA) šioje izoliuotoje valstybėje yra itin įtakinga ir sudaro atskirą galingą valdžios sparną. Tai atsispindi ir dideliuose oficialiuose renginiuose: per juos generolai paprastai būna vienoje pusėje nuo Kim Jong Uno, o civiliai pareigūnai – kitoje.

Instituto „NK Leadership Watch“ tyrėjai sako, kad pokyčiai GPB viršūnėje „žymi toliau stiprinamą partijos vykdomą KLA kontrolę“.

Politinis biuras galėtų priešintis šalies vadovybės politiniams sprendimams arba mėginti pasipelnyti iš potencialios Pietų Korėjos ekonominės pagalbos, pridūrė institutas.

Tačiau naujasis GPB direktorius Kim Su Gilas buvo „didelį pasitikėjimą turintis“ Kim Jong Uno padėjėjas, pažymėjo analitikai. Šiaurės Korėjos lyderis paskyrė jį į valdančiosios Darbininkų partijos Pchenjano komitetą. Ši institucija anksčiau buvo Kim Jong Uno dėdės Jang Song Thaeko, 2013 metais sušaudyto už „valstybės išdavystę“, tvirtovė.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad didelio masto kadrų keitimais gali būti siekiama užkirsti kelią bet kokiems aukšto rango Šiaurės Korėjos kariškių prieštaravimams dėl galimų staigių šalies branduolinės politikos pakeitimų.

Naujasis gynybos ministras No Kwang Cholas buvo žinomas kaip „nuosaikus“ veikėjas, „Yonhap“ citavo vieną šaltinį žvalgybos tarnybose.

„Atrodo, kad Šiaurė atvedė naujų veikėjų... nes ankstesniems pareigūnams stigo lankstaus mąstymo“, – sakė šaltinis.