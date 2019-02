Itin neįprastame Pchenjanui vėlyvą vakarą paskelbtame pranešime Ri Yong Ho sakė, kad Šiaurės Korėja siekė dalinio sankcijų sušvelninimo mainais į branduolinės ir raketų programos atsisakymą. D. Trumpas savo ruožtu aiškino, jog Kim Jong Unas norėjo, kad būtų panaikintos visos sankcijos. „Jei JAV iš dalies panaikins tas sankcijas,.. kurios kliudo civilinei ekonomikai ir mūsų žmonių gyvenimui, mes visam laikui ir visiškai, stebint JAV ekspertams, išmontuosime visus branduolinės gamybos objektus Jongbjono vietovėje“, – pareiškė Ri Yong Ho žurnalistams. Ministras skaitė pranešimą po dvi dienas trukusių D. Trumpo ir Kim Jong Uno derybų Hanojuje, pasibaigusių nepasiekus jokio galutinio susitarimo. Ketvirtadienį Baltieji rūmai buvo numatę susitarimo pasirašymo ceremoniją, tačiau paaiškėjus, kad susitarimo nebus, ceremonija buvo atšaukta kartu su numatytais pietumis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.