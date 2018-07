JAV karių, žuvusių per 1950–1953 metų konfliktą, palaikų sugrąžinimas buvo dalis susitarimo, kurį per savo istorinį susitikimą praėjusį mėnesį pasirašė Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo, praėjusią savaitę apsilankęs Pchenjane sukonkretinti denuklearizacijos susitarimo, sakė, kad Pentagono komanda dėl karių palaikų sugrąžinimo susitiks su Šiaurės Korėjos pareigūnais ketvirtadienį arba artimiausiomis dienomis. Susitikimas turėjo įvykti paliaubų kaimelyje Panmundžome prie abiejų Korėjų sienos. Ketvirtadienį ten laukė JAV pareigūnas, bet jokie Šiaurės Korėjos pareigūnai nepasirodė, remdamasi diplomatiniu šaltiniu Seule pranešė „Yonhap“. „JAV norėjo derybas surengti jau liepos 12 dieną, bet Šiaurė neatrodo pasirengusi“, – sakė neįvardytas Seulo pareigūnas. „Ir JAV, ir Šiaurės (Korėja) vis dar diskutuoja, kada susitikti“, – sakė pareigūnas ir pridūrė, kad JAV nori netrukus padaryti oficialų pranešimą. Dešimtys medinių karstų amerikiečių palaikams neseniai buvo atgabenti prie Šiaurės Korėjos sienos, sakoma pranešime. Baltieji rūmai D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą Singapūre vadino svarbiu proveržiu siekiant nuginkluoti branduolinį ginklą turinčią izoliuotą Šiaurės Korėją. Mainais siūloma sušvelninti jai taikomas sankcijas ir suteikti kitokia pagalba ekonomikos plėtrai. M. Pompeo, kuris per vėliausią savo vizitą Pchenjane susitiko su svarbiu Kim Jong Uno patarėju, tvirtino, kad derybose daroma pažanga. Tačiau vos jam išvykus Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija sukritikavo M. Pompeo „vienašališkus ir grobuoniškus“ reikalavimus, pateiktus per šias derybas. Vis dėlto D. Trumpas pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė esąs tikras, kad Kim Jong Unas gerbs per jų susitikimą pasirašytą denuklearizacijos „kontraktą“, ir apkaltino Šiaurės Korėjos kaimynę bei sąjungininkę Kiniją siekiant sužlugdyti susitarimą.

