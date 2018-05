„Gaila, kad į poligono uždarymą nebuvo pakviesta tarptautinių ekspertų“, – pareiškime sakė JT vadovas. Į šiaurinėje Hamjongo provincijoje esantį Pungjė-ri poligoną pakviesti užsienio žurnalistai pranešė, kad visą dieną teritorijoje buvo girdimi sprogimai, trys iš jų – įėjimo į požeminį objektą tuneliuose. Vėliau buvo susprogdintos netoli esančios kareivinės ir kiti statiniai. A. Guterresas išreiškė viltį, kad „ši pasitikėjimą stiprinanti priemonė prisidės prie dedamų pastangų siekti ilgalaikės taikos ir Korėjos pusiasalio patikrinamos denuklearizacijos“. Pungjė-ri poligone įvyko visi šeši Šiaurės Korėjos branduoliniai bandymai. Pernai rugsėjį jame buvo užfiksuotas itin galingas sprogimas – Pchenjanas teigia, kad tąsyk buvo išbandyta vandenilinė bomba.

