Idealizuoti Kim Jong Uno senelio ir tėvo – šalies įkūrėjo Kim Il Sungo ir jo sūnaus bei įpėdinio Kim Jong Ilo – portretai kabo visoje šalyje. Šie du lyderiai žvelgia nuo kiekvieno namo, darbovietės ar klasės sienų; jų esama kiekviename kaime, miestelyje ir mieste. Jųdviejų atvaizdai dažnai būna mozaikos, kartais – statulos.

Dabartinio lyderio kasdienės veiklos aprašymai ir nuotraukos yra valstybinės žiniasklaidos – vienintelės galimos Šiaurės Korėjoje – įprasti elementai. Vis dėlto viešosiose erdvėse jo atvaizdų beveik nesama, ir nėra žinoma, kad kur nors stovėtų kokia nors jo statula.

Vis dėlto po savaitgalį įvykusio Kubos prezidento Miguelio Diazo-Canelio vizito ši padėtis galbūt pradės keistis, sako analitikai.

Kai Kim Jong Unas pasitiko Kubos lyderį Pchenjano tarptautiniame oro uoste, ant išorinės pastato sienos kabojo atskiri didžiuliai jų abiejų portretai, rodo nuotraukos.

In what appears to be a major development in state propaganda, North Korea has unveiled what looks like the first official portrait of Kim Jong Un - hints at a major elevation of the leader to the stature of his father and grandfather https://t.co/mGRZ0hrelI pic.twitter.com/DMpztdUwEU— Oliver Hotham (@OliverHotham) November 5, 2018