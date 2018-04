Ministerija beveik jokių kitų detalių nepateikė, bet Kinijos valstybinio transliuotojo CGTN anksčiau paskelbtoje „Twitter“ žinutėje sakoma, kad per avariją žuvo daugiau kaip 30 žmonių. Ši žinutė vėliau buvo ištrinta. Kinija buvo informuota, kad avarija įvyko sekmadienį vakare. Į nelaimės vietą skubiai išvyko šalies ambasados Pchenjane pareigūnai; įvykio aplinkybės tikslinamos, nurodė URM. Dauguma Šiaurės Korėją lankančių turistų yra kinai. Abi Šaltojo karo laikų sąjungininkės turi ilgą sausumos sieną; šalis jungia avialinijų reisai. Manoma, kad kasmet Šiaurės Korėją aplanko dešimtys tūkstančių turistų iš Kinijos. Dauguma jų į šalį atvažiuoja traukiniais per Kinijos pasienio miestą Dandongą. Šiaurės Korėjoje dauguma kelių yra prastos būklės ir duobėti. Daugelyje vietų jie nėra asfaltuoti.

