Nors po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno istorinio susitikimo praėjo tik kelios savaitės, atrodo, kad Pchenjanas kuria mažiausiai vieną arba dvi tarpžemynines balistines raketas su skysto kuro varikliais, rašo laikraštis, remdamasis su žvalgybos duomenimis susipažinusius neįvardytus pareigūnus. Šie darbai vyksta gamykloje, veikiančioje netoli Pchenjano esančiame Sanumdonge. Toje pačioje įmonėje buvo sukonstruotos pirmosios Šiaurės Korėjos tarpžemyninės balistinės raketos, pajėgios pasiekti Jungtines Valstijas. Susiję straipsniai: JAV: Šiaurės Korėja tebegamina skiliąsias medžiagas Derybose su Šiaurės Korėja prasidėjo mažų pergalių etapas? Po birželį Singapūre įvykusio viršūnių susitikimo D. Trumpas pareiškė, kad Pchenjanas „nebėra branduolinė grėsmė“, ir gyrė savo diplomatinius pasiekimus. Tačiau Kim Jong Unas nepaskelbė jokio viešo pažado, kad jo šalies branduoliniai ir raketų gamybos objektai baigs darbą, tik kalbėjo apie galiausiai turinčią įvykti „Korėjos pusiasalio denuklearizaciją“. Pranešimas apie naujų raketų gamybą buvo paskelbtas po praeitą savaitę įvykusio valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo liudijimo JAV Senatui, kad Pchenjanas tebegamina skiliąsias medžiagas. Tačiau tąsyk diplomatijos vadovas nenurodė, kad uždara Šiaurės Korėja taip pat kuria naujas raketas. Nuotraukos, gautos iš Nacionalinės geoerdvinės žvalgybos agentūros (NGA), rodo, kad šiuo metu Sanumdongo įmonėje dirbama prie mažiausiai vienos raketos „Hwasong 15“, rašo „The Washington Post“. „Matome, kad jie dirba kaip ir anksčiau“, – laikraščiui sakė vienas JAV pareigūnas Tačiau Sohė palydovų leidimo stotyje, esančioje Šiaurės Korėjos vakarų pakrantėje, matyti, kad darbininkai pradėjo ardyti raketų variklių bandymo platformą, kaip buvo pažadėta D. Trumpui per viršūnių susitikimą. Vis dėlto toks žingsnis laikomas tik simboliniu, nes šis objektas gali būti lengvai atstatytas. Liepos 7-ąją padarytoje Sanumdongo įmonės nuotraukoje matyti krovos zonoje stovintis vilkikas su raudonu konteineriu, labai panašiu į anksčiau Šiaurės Korėjos naudotus tarpžemyninėms balistinėms raketoms transportuoti.











