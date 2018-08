Tomoyuki Sugimoto buvo uždarytas į areštinę atliekant tyrimą dėl neįvardijamo nusikaltimo. Tačiau sekmadienį Šiaurės Korėjos oficiali naujienų agentūra KCNA pranešė, kad šalis nusprendė būti atlaidi ir išsiųsti jį dėl humanitarinių priežasčių. Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“ nurodė, kad T. Sugimoto patvirtino savo tapatybę jos žurnalistams, skridusiems tuo pačiu oro bendrovės „Air Koryo“ lėktuvu. Televizija NHK savo ruožtu pranešė, kad vyro tapatybę patvirtino ir vienas japonų diplomatas, nurodęs, kad vyriškio sveikatos būklė „nėra bloga“. T. Sugimoto vėliau antradienį turėtų pasiekti savo namus. Japonijos ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga (Jošihidė Suga) sakė negalintis nieko komentuoti „dėl šio reikalo pobūdžio“. Jis tik nurodė, kad Japonijos piliečių apsauga yra svarbiausia vyriausybės atsakomybė. Ankstesniuose pranešimuose buvo rašoma, kad videografija užsiimantis T. Sugimoto buvo areštuotas Šiaurės Korėjos vakariniame Nampo uostamiestyje, veikiausiai įtarus, kad jis filmuoja karinį objektą. „Kyodo“, remdamasi neįvardytu šaltiniu Japonijos vyriausybėje, pranešė, kad T. Sugimoto kelionę į Šiaurės Korėją organizavo kelionių agentas iš Kinijos. Japonijos vyriausybė, kaip pranešama, per Šiaurės Korėjos ambasadą Pekine ėmėsi žingsnių pasiekti, kad T. Sugimoto būtų paleistas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.