Šiaurės Korėjoje – didelė stichinė nelaimė

Potvyniai taip pat užliejo daugybę dirbamos žemės plotų.

Birželį Šiaurės Korėja pripažino, kad susiduria su maisto krize. Ši žinia šalyje, kurios žemės ūkio sektorius jau seniai yra smarkiai nustekentas, sukėlė nerimą.

Remiantis praėjusį mėnesį paskelbta Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) prognoze, Šiaurės Korėja šiemet susiduria su maždaug 860 tūkst. tonų maisto trūkumu. JT įspėjo, kad šalis gali patirti „sunkų badmetį“.

Valstybinės televizijos KCTV reportaže matyti iki stogų apsemti namai, keliai, apgadinti tiltai. Jame teigiama, kad Pietų Hamgjongo provincijoje buvo užlieti arba nuplauti „šimtai hektarų dirbamos žemės plotų“.

Kadangi žemė jau prisisunkusi vandens, tolesni lietūs gali padaryti dar daugiau žalos, transliuotojui sakė Šiaurės Korėjos meteorologijos agentūros vadovo pavaduotojas Ri Yong Namas.

More than a thousand homes have been damaged and about 5,000 people evacuated in #NorthKorea after #flooding caused by heavy rains, the country’s state broadcaster reports, with swathes of farmland also inundated by the deluge.https://t.co/icEgn7qsEx