Šalyje tolydžio daugėja karinių dalinių politinių vadovų mirties bausmių atvejų. Šie veiksmai labai primena karštligiškus bandymus pažaboti su pagreičiu prastėjančią situaciją, rašoma svetainėje news.com.au.

Generolas Vincentas K. Brooksas, užimantis vadovaujantį postą JAV kovinių pajėgų dalinyje „United States Forces Korea“, kalbėdamas su laikraščio „The Wall Street Journal“ žurnalistu paminėjo, kad dezertyrų kartkartėmis vis atsiranda, be to, bėgliai ryžtasi sprukti tokiose vietose, kuriose jų pasirodymas mažai tikėtinas, pavyzdžiui, per itin patikimai saugomą demilitarizuotą zoną (DMZ) – plotą, žymintį ribą tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos.

„Egzekucijų padaugėjo. Dažniausiai taip susidorojama su korumpuotais kariniuose daliniuose tarnaujančiais politiniais vadovais“, – sakė JAV karinių pajėgų generolas.

Remiantis jo žodžiais, tai gali būti desperatiški bandymai užkirsti kelią situacijos prastėjimui, be to, sustabdyti pernelyg įsibėgėjusius nepageidautinus procesus.

Pernai lapkritį vienam Šiaurės Korėjos kariui pavyko kirsti ypač akylai saugomą valstybės sieną. Nors buvo penkis kartus pašautas, jis sugebėjo nusigauti iki saugios vietos.

Gruodį pasklido žinia apie antrą dezertyrą, o kiek vėliau buvo pranešta apie dar du.

Pasak JAV pareigūnų, Šiaurės Korėjos karinės pajėgos dabar išgyvena toli gražu ne geriausius laikus.

Įtampą ypač padidino būtinybė sumažinti žiemos karinių pratybų mastą. Tokios priemonės neabejotinai siejamos su didėjančiu spaudimu izoliuotos šalies ekonomikai.

JAV pareigūnai taip pat paminėjo, kad pratybos, kurios paprastai vyksta gruodžio–kovo mėnesiais, nuo pat pradžių buvo vilkinamos, o ir jų apimtis gerokai sumažinta – mat būtina taupyti degalus.

Dėl raketų ir branduolinių bandymų Pchenjanui šiuo metu taikoma nemažai sankcijų.

Pernai rugpjūtį Jungtinių Tautų Saugumo Taryba uždraudė Šiaurės Korėjai eksportuoti anglį. Tai viena iš priemonių, kurių buvo imtasi siekiant atkirsti valstybę nuo tvirtos valiutos šaltinių ir panaikinti ginklų kūrimo programos finansavimo galimybę.

Šį mėnesį JAV paskelbė naujas sankcijas, taikytinas Šiaurės Korėjos ir Kinijos įmonėms bei asmenims, kurie, kaip kad tvirtinama, rėmė Pchenjano režimą.

Taip siekiama sustabdyti Šiaurės Korėjos ekonomikai būtinų prekių ir žaliavų tiekimą.

Atkreipdamas dėmesį į kiek anksčiau iš Tokijo gautus pranešimus apie Šiaurės Korėjos žvejybos laivus su išmirusia įgula, išmestus į Japonijos krantus, JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas pareiškė, kad sankcijos akivaizdžiai pradėjo kelti nuostolius.

Politiko nuomone, atsakomybę už žmonių kančias turi prisiimti Šiaurės Korėja.

R. Tillersonas taip pat akcentavo, kad tai neišvengiami padariniai, kurių sulaukiama, kai nesugebama ar nenorima padėti gimtosios šalies piliečiams.

Pastaruoju metu Šiaurės Korėjoje lankęsi asmenys paliudijo, kad degalų kainos šalyje kiek pakilo, tačiau maisto produktų tiekimas, anot jų, neatrodo pakitęs.

Visgi manoma, kad per ateinančius mėnesius gyvenimo sąlygos čia vis blogės.