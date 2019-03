Rinkėjai kiekvienoje apygardoje gali rinktis tik iš vieno valdžios patvirtino kandidato. Atiduodami balsą jie veikiau turi galimybę išreikšti tik paramą ar, bent teoriškai, nepritarimą šiam kandidatui. Per visuotinį balsavimą, kuris paskutinį kartą vyko 2014 metais, renkamas visas Aukščiausiasis Liaudies Susirinkimas – formaliai svarbiausia valdžios institucija Šiaurės Korėjoje. Kandidatai, kuriuos parenka valdančioji Korėjos darbininkų partija ir kelios mažesnės parlamente dirbančios politinės jėgos, parenkami iš visų šalies kampelių ir yra kone visų profesijų atstovai. Kim Jong Unas (Kim Čen Unas), neseniai sugrįžęs iš Hanojaus, kur susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), taip pat yra šios asamblėjos narys, tačiau jo tikrąją galią užtikrina visiška valdančiosios partijos ir kariuomenės kontrolė. Susiję straipsniai: Šiaurės Korėjoje specialūs moterų daliniai ragina gyventojus sunkiau triūsti Šiaurės Korėja galimai ruošiasi raketos paleidimui Valstybinės žiniasklaidos reportažuose matyti, kaip jis atidavė savo balsą balsavimo centre, įrengtame sostinėje įsikūrusiame Kim Chaeko (Kim Čeko) technologijų universitete. Rinkimai Šiaurės Korėjoje AFP / Scanpix Kaip buvo įprasta Sovietų Sąjungoje ir kitose komunistinėse valstybėse, Šiaurės Korėjoje paprastai skelbiama, kad rinkėjų aktyvumas siekia ar net viršija 99 procentus. Šioje šalyje dalyvavimas rinkimuose laikomas kiekvieno piliečio pareiga, tad pasilikti namuose būtų nepriimtina. „Labai didžiuojuosi, kad pirmą kartą balsavau“, – sakė 19-metė studentė Kim Ju Gyong (Kim Džu Gjong), atidavusi balsą sekmadienio rytą Pchenjano 4-ojoje pradinėje mokykloje. „Labai džiaugiuosi, kad esu pilietė ir noriu įnešti kuo didesnį įnašą į mano šalies ateitį“, – pridūrė ji. Pagal Šiaurės Korėjos įstatymus, piliečiams leidžiama balsuoti nuo 17 metų. Balsavimas prasideda maždaug 10 val., priklausomai nuo regiono, ir tęsiasi iki vėlyvo vakaro. Rinkėjai parodo balsavimo punktų darbuotojams savo asmens tapatybės korteles ir gauna balsalapį su vieninteliu kandidato vardu. Panorėję jie gali balsuoti specialioje kabinoje. Jei rinkėjas pritaria kandidatui, jis tiesiog meta balsalapį į balsadėžę. Kitu atveju kandidato vardas išbraukimas, o biuletenis metamas į tą pačią urną. Vis tik vienas pareigūnas pareiškė naujienų agentūrai AP, kad taip praktiškai niekada nenutinka. „Niekas nebalsuoja prieš kandidatą“, – teigė balsavimo punktą Pchenjano centre esančios laidų gamykloje prižiūrinčios rinkimų komisijos pirmininkas Jin Ki Cholas (Čin Ki Čolas). Šiaurės Korėjoje rinkimai vyksta tvyrant šventinei nuotaikai. Orkestrai groja eilėse stovintiems rinkėjams, o kiti atlikėjai šoka jau atidavusiems balsą. „Rinkimai įspūdingai pabrėš pastovią mūsų liaudies valią tvirtai ir besąlygiškai pasitikėti aukščiausiuoju lyderiu Kim Jong Unu, nepaisant audrų ir įtampos“, – sakoma sekmadienį paskelbtuose valdančiosios partijos oficialiojo dienraščio komentaruose. Deputatų skaičius nustatomas atsižvelgiant į gyventojų skaičių – kiekvienas parlamentaras atstovauja 30–35 tūkst. žmonių. Rinkimai Šiaurės Korėjoje AFP / Scanpix AP žurnalistų viename balsavimo punkte kalbinti procesą prižiūrintys pareigūnai sakė, kad šiemet nežino tikslaus šio skaičiaus, taip pat nenumanantys, kada bus paviešinti balsavimo rezultatai. Prieš penkerius metus buvo išrinkti 687 delegatai, o rezultatai buvo paskelbti dvi dienos po rinkimų, nors jų baigtis buvo iš anksto aiški. Akivaizdu. kad šie rinkimai nėra skirti skatinti gyventojus diskutuoti apie politiką arba savo balsais keisti šalies pasirinktą kursą. Vis dėlto balsavimai leidžia valdžiai suteikti politinei sistemai demokratijos regimybę. Be to, rinkimai yra būdas sekti piliečius bei vertinti jų ištikimybę. Būti išrinktam į parlamentą yra didžiulė garbė, taigi, rinkimai taip pat leidžia valdančiajam režimui skatinti daug žadančius valdininkus ir keisti pareigas einančius jų kolegas, nebelaikomus naudingais. Kaip ir balsavimas, pats parlamentas iš esmės skiriasi nuo demokratinių šalių įstatymų leidžiamųjų institucijų. Aukščiausiojo Liaudies Susirinkimo deputatai paprastai posėdžiauja vos vieną ar du kartus per metus – dažniausiai kovą ar balandį. Per šias sesijas parlamentarai mechaniškai patvirtina Kim Jong Uno pirmininkaujamos valdančiosios partijos priimtus sprendimus. Daug mažesnė delegatų grupė – asamblėjos prezidiumas – posėdžiauja dažniau ir labiau dalyvauja valstybės valdymo procese. „Mano, kaip deputato, darbas yra spręsti mano rinkėjų problemas, tokias kaip problemos su vandeniu ar maistu, – tvirtino perrinkimo siekiantis kandidatas Jo Kil Nyo (Čo Kil Njo). – Jei negaliu kažko išspręsti, kreipiuosi į asamblėją.“

