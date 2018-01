Ankstesnę dieną Seulas pasiūlė Pchenjanui surengti aukšto lygio derybas, siekiant rasti būdų bendradarbiauti dėl ateinantį mėnesį Pietų Korėjos organizuojamos žiemos olimpiados. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pirmadienį užsiminė, kad jo šalis gali pasiųsti delegaciją į Pjongčengo žaidynes. Pietų Korėjos suvienijimo ministerija nurodė, kad Šiaurės Korėjos valstybinis radijas naujienų pranešime paskelbė žinią apie ketinimus atkurti tiesioginę ryšio liniją su Seulu. Ministerija citavo pranešimą, kad vėliau trečiadienį planuojama vėl įjungti ryšio kanalą pasienio kaime Panmundžome. Vis dėlto Šiaurės Korėja nepranešė, ar priims Pietų Korėjos pasiūlymą surengti derybas.

