Šiaurės Korėja susprogdino 10 pasienio postų

Šis žingsnis yra viena iš priemonių, dėl kurių buvo sutarta per Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą, įvykusį rugsėjo mėnesį Pchenjane. Pchenjanas pranešė Seului, kad beveik vienu metu buvo susprogdinta 10 pasienio objektų, informavo Pietų Korėjos gynybos ministerija. Anot jos, pietų korėjiečių kariai „stebėjo ir patvirtino, kad apsaugos postai paskelbimo akimirką buvo visiškai sunaikinti“. Kaip pažymėjo vienas ministerijos atstovas, Seulas šiuo metu likviduoja 10 savo paties postų, tačiau jie daugiausiai ardomi žemkasėmis. Šiaurės Korėja DMZ turi daugiau karinių objektų, kuriuos sudaro tiek antžeminiai, tiek požeminiai statiniai. Pasak naujienų agentūros „Yonhap“, šiuo metu Pchenjanas turi apie 150 tokių objektų, o Seulas – apytikriai 50. Susiję straipsniai: Iš Šiaurės Korėjos išsiųstas nelegaliai į šalį patekęs JAV pilietis Šiaurės Korėja išbandė naują modernų taktinį ginklą: kantrybė senka Taikos siekiantis Moon Jae-inas vykdo branduolinių ginklų turinčių izoliuotų kaimynų atžvilgiu santykių gerinimo politiką. Tuo metu Vašingtonas ragina toliau spausti Pchenjaną, kol šis likviduos savo branduolinį arsenalą. Nepaisant savo pavadinimo, DMZ yra viena labiausiai militarizuotų vietovių pasaulyje. Joje apstu minų laukų ir spygliuotųjų vielų užtvarų. Vis dėlto pagal sutartą planą dėl įtampos mažinimo Šiaurės ir Pietų Korėjos demilitarizuoja DMZ esantį paliaubų kaimelį Panmundžomą, kur abi šalys ketina palikti dislokuotus po 35 neginkluotus kariškius. Šis anklavas, oficialiai vadinamas Jungtine saugumo sritimi (JSA), yra vienintelė vietovė palei 250 km ilgio sieną, kur abiejų Korėjų ir JAV vadovaujamos JT vadavietės kariai susitinka akis į akį.

