Šiaurės Korėja surengė salvinės raketinės ugnies sistemų bandymus

Pasak Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA), pratybos įvyko šeštadienį ir jų metu Šiaurės Korėja taip pat iššovė sviedinių į jūrą. Trumpojo nuotolio sviedinių Pchenjanas paleido, kaip spėjama, pirmą kartą per daugiau kaip metus, nes, deryboms dėl denuklearizacijos atsidūrus aklavietėje, nori padidinti spaudimą Vašingtonui.

„Pratybų tikslas buvo įvertinti ir patikrinti didelio kalibro tolimojo nuotolio raketų salvinės ugnies sistemų ir taktinių valdomųjų ginklų veikimo galimybes ir tikslumą smūgio sąlygomis fronto linijoje ir rytų fronte“, – pranešė KCNA.

Pasak agentūros, pratybos įvyko Rytų jūroje, taip pat vadinamoje Japonijos jūra.

Praėjusį kartą Šiaurės Korėja raketų bandymą įvykdė 2017 metų lapkritį, prieš spartų draugiškų diplomatinių santykių atkūrimą, sumažinusį įtampą Korėjos pusiasalyje, ir prieš virtinę viršūnių susitikimų.

Vėl pradėtas raketų leidimas tikriausiai papiktintų JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), bet KCNA pranešime šio termino neminėjo ir sakė, kad Kim Jong Unas įsakė surengti „puolimo pratybas“ su „didelio nuotolio reaktyvinėmis salvinės ugnies sistemomis“, kurioms netaikomos Jungtinių Tautų sankcijos, ir kažkokiais „taktiniais valdomaisiais ginklais“.

Kaip sekmadienį pranešė Pietų Korėjos gynybos ministerija, paleidimo analizė rodo, kad Pchenjanas išbandė „240 mm ir 300 mm reaktyvines salvinės ugnies sistemas ir naujo tipo taktinius valdomuosius ginklus“, kurių nuotolis – maždaug nuo 70 iki 240 kilometrų.

JAV ir Šiaurės Korėja smarkiai nesutaria nuo vasario, kai žlugo D. Trumpo ir Kim Jong Uno viršūnių susitikimas, kai abi šalys susiginčijo dėl sankcijų ir Pchenjano nuolaidų.

Tačiau nepaisydamas Pchenjano naujausio pažvanginimo ginklais, D. Trumpas tvirtino, kad proveržis įmanomas.

„Kim Jong Unas visiškai suvokia didžiulį Šiaurės Korėjos ekonominį potencialą ir aš nieko nedarysiu, kad kiščiausi ar tai nutraukčiau, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė D. Trumpas. – Jis taip pat žino, kad esu su juo, ir nenori laužyti savo pažado man. Susitarimas įvyks!“

JAV lyderis Kim Jong Uno pažado plačiau nekomentavo.

Per šeštadienio pratybas Kim Jong Unas paragino savo kariuomenę prisiminti „geležinę tiesą, kad tikra taika ir saugumas yra užtikrinami ir garantuojami tik galinga jėga“, sakoma KCNA pranešime.

Valstybinis laikraštis „Rodong Sinmun“ sekmadienį pirmajame puslapyje išspausdino 16 ginklų bandymo nuotraukų, kurių vienoje Kim Jong Unas įamžintas su žiūronais stebėjimo poste. Keliose kitose nuotraukose matyti į dangų kylantys sviediniai.

Sulaužyti pažadai?

D. Trumpas po istorinio pirmojo susitikimo su Kim Jong Unu, įvykusio 2018-ųjų birželį Singapūre, paskelbė, kad Šiaurės Korėjos branduolinės grėsmės nebėra. Šiaurės Korėjos lyderis per tą susitikimą pažadėjo siekti „visiškos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“.

Vėliau abu lyderiai nesutarė, ką tai turėtų reikšti, bet D. Trumpas tvirtina, kad jie su Kim Jong Unu išlieka artimi, net ir nutrūkus antram jų susitikimui Vietname be jokios sutarties ar bendro pareiškimo. Be to, JAV prezidentas tvirtino, kad Kim Jong Unas toliau tęs savo moratoriumą dėl didelio nuotolio raketų ir branduolinių bandymų.

Tačiau deryboms įstrigus, Šiaurės Korėja atrodo bandanti Vašingtoną, nors ir neperžengia to slenksčio.

Šeštadienio pratybos įvyko po praėjusį mėnesį surengtų labai trumpo nuotolio taktinių ginklų bandymo ir kelios dienos po to, kai Šiaurės Korėjos aukšto rango pareigūnė griežtai sukritikavo JAV valstybės sekretorių Mike'ą Pompeo už „kvailas ir pavojingas“ idėjas per derybas branduoliniu klausimu.

Analitikai sako, kad Pchenjanas atrodo norintis didinti spaudimą Vašingtonui.

„Kimas nori, jog pasaulis žinotų, kad ji (Šiaurės Korėja) nepatenkinta griežta JAV pozicija dėl denuklearizacijos ir nepasiduos išorės spaudimui“, – sakė Scottas Seamanas iš konsultacijų bendrovės „Eurasia Group“.

„Nepageidaujamos pasekmės“

Tačiau Ankitas Panda iš Amerikiečių mokslininkų federacijos pabrėžė, kad sviedinių leidimu „nepažeidžiamas Kim Jong Uno prisiimtas raketų bandymų moratoriumas“, nes jis „taikomas tik tarpžemyninio veikimo nuotolio balistinėms raketoms“.

Vis dėlto Pietų Korėjos prezidentūros pareiškime sakoma, kad ji „labai susirūpinusi“ tuo, ką pavadino pernai abiejų Korėjų pasirašyto karinio susitarimo pažeidimu.

Penktadienį Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Kang Kyung-wha nurodė, kad Pchenjanas turėtų pademonstruoti „matomų, konkrečių ir reikšmingų“ denuklearizacijos veiksmų, jeigu nori, kad būtų sušvelnintos sankcijos.

Šis klausimas taip pat buvo pagrindinis per vasarį Hanojuje surengtas derybas. Ten Šiaurės Korėja pareikalavo nedelsiant sušvelninti sankcijas, bet abi pusės nesusitarė, ką Pchenjanas galėtų padaryti mainais.

Anksčiau šią savaitę Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministro pavaduotoja Choe Son Hui perspėjo, kad Vašingtonas gali sulaukti „nepageidaujamų pasekmių“, jeigu nepakeis savo pozicijos dėl ekonominių sankcijų.