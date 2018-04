Kostiumais apsirengę vyrai ir tradicinėmis žemę siekiančiomis suknelėmis paaukštintu liemeniu pasipuošusios moterys rinkosi jiems skirtose vietose ir kantriai laukė, kol ceremonijos vadovas duos leidimą pradėti šventę. Netrukus žmonės jau linksmai sukosi rateliuose ir ritmingai plojo rankomis, skambant 2011 metais mirusį lyderį šlovinančioms dainoms, tokioms kaip „Generolo žvaigždė už debesų“ arba „Mes visada labai vertinsime savo generolą“. Tarp kitų nuskambėjusių kūrinių buvo „Mes neturime ko pavydėti pasauliui“ bei Kim Jong Ilo sūnų bei įpėdinį Kim Jong Uną – jau trečiąjį šios branduolinės vienpartinės valstybės vadovų dinastijos narį – šlovinantys kūriniai. Šiaurės Korėjos kalendoriuje galima rasti ne vieną istorinę šventę, skirtą Kim Jong Ilui ir šalies įkūrėjui jo tėvui Kim Il Sungui. Velionių Šiaurės Korėjos lyderių gimtadieniai švenčiami iki šiol. Balandžio 15-ąją minimas Kim Il Sungo gimtadienis – Saulės diena, o vasario 16-ąją, Kim Jong Ilo gimimo dieną, švenčiama Šviečiančios žvaigždės diena. Paprastai oficialias šventes lydinčiais renginiais siekiama pademonstruoti gyventojų ištikimybę šalies valdžiai. Kaip pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA, pirmadienio šventės dalyviai „šoko garbingai ir su pasididžiavimu“, rodydami savo palaikymą Kim Jong Unui. Taip šventiškai Šiaurės Korėjoje pirmadienį buvo paminėta diena, kai prieš 25 metus dabartinio šalies vadovo tėvas tapo Nacionalinės gynybos komisijos pirmininku. Nors ši diena nėra paskelbta valstybine švente, ji suteikia puikią progą rengti masinius šokius, kurie vyksta mažiausiai aštuonis kartus per metus. Pchenjano gyventojai rinkosi šokti prie Darbininkų partijos įkūrėjui skirto paminklo, traukinių stoties ir kitose vietose. Dar daugiau nei 1 tūkst. žmonių susirinko šokti Pchenjano uždarame stadione. Dauguma šventės dalyvių – universitetų studentai, kuriuos galima buvo atskirti iš jų pilkų švarkų, arba įvairių darboviečių siųsti jų atstovai. Visi prie drabužių segėjo emblemas su vieno iš dviejų velionių lyderių atvaizdais. Moterys buvo pasipuošusios spalvingomis suknelėmis, akys raibo nuo geltonos, rožinės, žydros ir žalios spalvų. Dažnai moterų apdarus puošė gėlių ornamentai. Paprastai šokių partneriai tokiose šventėse būna mokslo draugai arba darbo kolegos, širdies draugus poroje pamatysi gana retai. Kartais į šokių sūkurį kelioms akimirkoms įsisuka atsitiktiniai turistai. „Mane tai tikrai užvežė, – sakė Tomas Evansas iš Londono, vadovaujantis vienai programinės įrangos kompanijai. – Niekur pasaulyje daugiau to nepatirsi“. „Aš esu Šiaurės Korėjoje ir pasidžiaugsiu vietos kultūra ir vietos tradicijomis tokiais, kokie jie man čia yra primetami“, – paaiškino kitas 27 metų turistas, paklaustas, ar jam patinka šokti Kim Jong Ilo garbei. Remiantis KCNA, provincijų sostinėse taip pat vyko šokių šventės. Nors AFP korespondentui nepavyko pakalbinti nė vieno šventės dalyvio iš Pchenjano, tačiau vienas turistas iš Rumunijos sakė, kad visas „reginys buvo nepakartojamas“, buvo „labai labai įdomu“ jį stebėti. Kai kurie šokėjai net pasirodė esantys laimingi, „bet ne visi“, pridūrė jis.

