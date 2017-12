Toks pranešimas pasirodė praėjus kiek mažiau nei dviem savaitėms po šešto ir galingiausio branduolinio bandymo ir kitą dieną po to, kai Pchenjanas paleido dar vieną raketą virš Japonijos teritorijos. Šie Šiaurės Korėjos veiksmai sulaukė griežto tarptautinės bendruomenės pasmerkimo. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas teigė, kad jo šalis jau yra netoli savo tikslo užbaigti savo branduolinį ginklą, pranešė oficiali naujienų agentūra KCNA. „Mūsų galutinis tikslas yra pasiekti tikros jėgos pusiausvyrą su JAV ir padaryti taip, kad JAV vadovai nebedrįstų kalbėti apie karinės jėgos panaudojimo galimybę prieš KLDR (Šiaurės Korėją)“, – sakė jis. Susiję straipsniai: JAV ir Pietų Korėja sutarė dar stipriau spausti Šiaurės Korėją Kuveitas nurodė Šiaurės Korėjos ambasadoriui per mėnesį išvykti iš šalies Manoma, kad penktadienį virš Japonijos praskriejusi balistinė raketa buvo iki šiol ilgiausią atstumą nuskriejusi Pchenjano raketa. Ji buvo paleista praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šiai uždarai valstybei įvedė jau aštuntą sankcijų paketą. Naujų baudžiamųjų priemonių Pchenjano atžvilgiu buvo imtasi už jo šeštą ir kol kas galingiausią branduolinį bandymą, surengtą rugsėjo pradžioje. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad penktadienio vidutinio nuotolio balistinės raketos „Hwasong-12“ bandymas buvo sėkmingas ir padidino jo šalies „branduolinės jėgos kovinę galią“. „Turėtume aiškiai parodyti didžiųjų galybių šovinistams, kad mūsų valstybė siekia tikslo užbaigti savo branduolinės jėgos kūrimą nepaisydama jų nesibaigiančių sankcijų ir blokadų“, – Kim Jong Uną citavo KCNA. Tarptautinė bendruomenė nerimauja dėl sparčiai tobulinamų Pchenjano raketų; šių technologijų vystymas itin suaktyvėjo į valdžią atėjus režimo lyderiui Kim Jong Unui. Valstybinėje žiniasklaidoje reguliariai pasirodo nuotraukų, kuriose jis matomas stebintis raketų paleidimus ar besilankantis branduoliniuose kompleksuose. Prieš kiek daugiau nei dvi savaites Pchenjanas pirmąkart per daugelį metų paleido raketą virš Japonijos teritorijos.











14 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.