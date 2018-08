Šia deklaracija šalys įsipareigojo imtis bendrų pastangų įtampai mažinti. „Tam, kad būtų toliau judama susitaikymo, vienybės ir susijungimo link, reikia tęsti istorinės Panmundžono deklaracijos įgyvendinimą“, – rašo laikraštis „Rodong Sinmun“. Jis pažymi, kad Jungtinių Valstijų sprendimas paskelbti papildomas sankcijas Šiaurės Korėjai trukdo abiejų Korėjų suartėjimui ir yra kliūtis surengti abiejų šalių vadovų susitikimą. „Šiaurė ir Pietūs turi spręsti su susijungimu susijusius klausimus remdamiesi savo žmonių valia, savo galia, neveikiami išorės jėgų“, – pabrėžia „Rodong Sinmun“. Pasak laikraščio, „bet kokie susijungimui nepritariančių vidaus ir išorės jėgų veiksmai, nukreipti prieš Panmundžono deklaracijos įgyvendinimą, turi būti baudžiami ir smerkiami mūsų tautų“. Kiek anksčiau Pietų Korėjos prezidento atstovas pareiškė, kad turint galvoje pastaruoju metu vėl pablogėjusius Šiaurės Korėjos ir Jungtinių Valstijų santykius, dabar itin svarbu, kad būtų surengtas trečiasis abiejų Korėjos pusiasalio valstybių viršūnių susitikimas. „Kaip jau esu sakęs anksčiau, būtinybė surengti trečią abiejų Korėjų viršūnių susitikimą dar sustiprėjo padidėjus priešpriešai tarp Jungtinių Valstijų ir Šiaurės Korėjos“, – sakė Moon Jae-ino atstovas. „Mes manome, kad šis viršūnių susitikimas atliks teigiamą vaidmenį ir sukurs daugiau galimybių“, – pridūrė jis. Viršūnių susitikimas numatytas rugsėjį Pchenjane.

