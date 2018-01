Šis susitikimas vyks paliaubų kaime Panmundžome prie pusiasalį dalijančios smarkiai įtvirtintos Demilitarizuotosios zonos. Įtampa regione smarkiai padidėjo Šiaurės Korėjai praeitais metais išbandžius virtinę balistinių raketų, tarp jų kelias tarpžemynines. Be to, Pchenjanas susprogdino savo šeštąjį, iki šiol galingiausią, branduolinį užtaisą. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas savo Naujųjų metų kalboje perspėjo laiką branduolinių ginklų paleidimo mygtuką ant savo stalo, bet taip pat pasiūlė Seului galimybę sumažinti įtampą – pareiškė, kad Pchenjanas gali pasiųsti savo delegaciją į ateinantį mėnesį Pietų Korėjoje vyksiančias žiemos olimpines žaidynes. Susiję straipsniai: Kaip Šiaurės Korėja susitiko su mirtina priešininke: įtampa buvo milžiniška, o rezultatas taip ir nebuvo parodytas JAV ir Pietų Korėja nerengs karinių pratybų, kol vyks žiemos olimpinės žaidynės Seulas savo ruožtu pateikė pasiūlymą surengti dvišales derybas. Be to, anksčiau šią savaitę buvo atkurta abiejų šalių tiesioginio ryšio linija, neveikusi beveik dvejus metus. Ketvirtadienio vakarą Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas sutiko atidėti bendras karines pratybas, visada keliančias įtūžį Pchenjanui, po Pjongčango olimpiados, prasidėsiančios vasario 9-ąją. Vienas Suvienijimo ministerijos pareigūnas sakė naujienų agentūrai AFP, kad Šiaurės Korėja faksu atsiuntė pranešimą Seului. Dokumente nurodoma, kad Pchenjanas priima pasiūlymą ateinantį antradienį surengti derybas. Ministerijos atstovas Baek Tae-hyunas sakė žurnalistams, kad į derybų darbotvarkę bus įtraukta klausimų dėl Pjongčango olimpiados ir „abiejų Korėjų santykių gerinimo tema“.

