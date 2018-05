„Laiko persukimas yra pirmas praktinis žingsnis po istorinio trečio Šiaurės ir Pietų Korėjų viršūnių susitikimo, siekiant paspartinti Šiaurės ir Pietų (Korėjų) suvienijimo procesą“, – nurodoma pranešime, kuris buvo paskelbtas po praėjusią savaitę įvykusio Kim Jong Uno ir Moon Jae-ino susitikimo.

