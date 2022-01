Nuo šių metų pradžios Pchenjanas surengė šešis ginkluotės, įskaitant hipergarsines raketas, bandymus. Pagal įvykdytų paleidimų skaičių sausis buvo vienas labiausiai įtemptų mėnesių per kelis pastaruosius dešimtmečius. Be to, Šiaurės Korėja toliau ignoravo JAV siūlymus atnaujinti derybas.

Šią savaitę šalis „atliko bandomąjį paleidimą, tobulindama ilgo nuotolio sparnuotųjų raketų sistemą, taip pat atliko bandomąjį paleidimą, patvirtinantį „žemė–žemė“ tipo taktinės valdomos raketos įprastinės kovinės galvutės galią“, pranešė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

Pranešime sakoma, kad antradienį buvo išbandytos ilgo nuotolio sparnuotosios, praskriejusios virš Japonijos jūros ir smogusios „salai taikiniui už 1 800 kilometrų“.

Ketvirtadienį „salai taikiniui“ buvo smogta mažo nuotolio balistinėmis raketomis, pridūrė KCNA. Per šį bandymą buvo „patvirtinta, kad įprastinės kovinės galvutės sprogstamoji galia atitinka nustatytus reikalavimus“.

Virtinė ginkluotės bandymų, pažeidžiančių Šiaurės Korėjai taikomas sankcijas, buvo surengta šalies lyderiui Kim Jong Unui gruodį per svarbų valdančiosios partijos suvažiavimą dar kartą paskelbus, kad ginkluotosios pajėgos bus toliau modernizuojamos.

Atsakydamas Vašingtonas įvedė naujų sankcijų, o Pchenjanas savo ruožtu surengė naujų bandymų ir praeitą savaitę užsiminė galįs nebesilaikyti jau kelerius metus trunkančio moratoriumo branduolinių ginklų ir ilgo nuotolio balistinių raketų bandymams.

Kim Jong Unas taip pat aplankė vieną ginklų fabriką, gaminantį „vieną svarbią ginkluotės sistemą“, pranešė KCNA.

Naujienų agentūros paskelbtoje nuotraukoje matyti ilgą odinį lietpaltį vilkintis Kim Jong Unas, apsuptas uniformuotų kariškių.

Lyderis „aukštai įvertino gamyklą, diegiančią kolektyvines inovacijas ir užtikrinančią didelę pažangą gaminant svarbią ginkluotę“, informavo KCNA.

Šiaurės Korėjos ginkluotės bandymai suintensyvėjo regionui opiu metu, kai Kim Jong Uno vienintelė didelė sąjungininkė Kinija ruošiasi ateinantį mėnesį surengti žiemos olimpines žaidynes, o Pietų Korėja rengiasi kovą vyksiantiems prezidento rinkimams.

Be to, vasarį bus minimos Kim Jong Uno velionio tėvo Kim Jong Ilo gimimo 80-osios metinės, o balandį – šalies įkūrėjo ir dabartinio lyderio senelio Kim Il Sungo gimimo 110-osios metinės.